Tunisie: Formation du gouvernement En attendant la «grande» surprise

Avec la désignation d'Elyes Fakhfakh pour former le gouvernement, on pensait que le processus et les négociations allaient se passer sans anicroche.

Le chef du gouvernement lui-même s'est montré, au début, confiant de voir ce processus réussir sans grandes difficultés, mais avec l'avancement des concertations et le rétrécissement des marges de manœuvre politiques, Elyes Fakhfakh a commencé à s'apercevoir de la complexité de cette dernière phase qui s'est transformée en un véritable bras de fer entre plusieurs forces politiques. Alors que chacun rame dans son sens et dans celui de ses intérêts dans une logique de partage du butin qui ne cesse de s'emparer de ce processus qui touche à sa fin, on s'est retrouvé dans une situation qui reste tributaire des rebondissements de dernière minute.

Le chef du gouvernement désigné a entamé une semaine cruciale dans le processus de formation de son équipe gouvernementale, alors que tous les regards sont tournés vers Dar Dhiafa à Carthage où Elyes Fakhfakh tente de concilier les différentes forces politiques qui constituent la ceinture politique de son prochain gouvernement. En tout cas, selon les dernières informations confirmées par plusieurs sources concordantes, Elyes Fakhfakh présentera incessamment sa composition gouvernementale aux partis concernés dont notamment Ennahdha, le Courant démocratique, le Mouvement du peuple et Tahya Tounes. Le partage des ministères se fera vraisemblablement en fonction de la représentativité des partis politiques, ainsi la part du lion reviendra à Ennahdha qui aura environ six ministères.

Confronté à un si difficile exercice politique, Elyes Fakhfakh a poursuivi, en effet, ses concertations avec les différents partis concernés, consacrées à la discussion de leurs exigences et de leurs réclamations en ce qui concerne le partage des portefeuilles ministériels. Dans ce sens, le parti Ennahdha a exigé, rappelons-le, les portefeuilles de la Santé, des Tic, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, alors qu'Attayar (Courant démocratique) a persisté dans ses positions appelant à avoir les départements de la Justice et de l'Intérieur. Pour sa part, Al-Chaab (Mouvement du peuple) a réclamé les ministères du Commerce, de l'Agriculture, de la Formation professionnelle et de l'Emploi et ce lui des Sports.

Et c'est dans ce sens que le conseil national d'Attayar a rejeté une offre politique de la part du chef du gouvernement désigné, dans la mesure où les portefeuilles proposés ne lui permettent pas de mettre en œuvre son programme de lutte contre la corruption. Ainsi, il a exhorté le bureau politique et le secrétaire général du parti à poursuivre les concertations autour de la formation du futur gouvernement, sans écarter l'éventualité de se retirer de ce processus. Selon Ghazi Chaouachi, dirigeant au sein d'Attayar, le conseil a insisté à ce que les concertations avec Fakhfakh soient menées de manière à assurer au parti un rôle efficient au sein du gouvernement.

Ennahdha en position de force ?

Entre-temps, le mouvement Ennahdha, qui à un certain moment semblait tenir les cordes de ce processus en imposant à Elyes Fakhfakh la participation de Qalb Tounès dans ce processus, attend impatiemment la dernière position du chef du gouvernement désigné compte tenu de ses exigences en matière de portefeuilles ministériels. Mais ce qui marque le plus ce processus de formation du gouvernement c'est également un forcing engagé entre le parti de Rached Ghannouchi et celui de Mohamed Abbou, dans la mesure où les deux partis politiques ne semblent pas avoir dépassé les différends d'hier, qui ont contribué à la chute du gouvernement Habib Jemli. Le mouvement de Rached Ghannouchi pousse également vers la neutralité des ministères de souveraineté pour barrer la route à Mohamed Abbou, qui réclame en premier les départements de l'Intérieur et de la Justice.

Le cas Qalb Tounès

Autre dilemme dans ce processus, celui de la participation du parti Qalb Tounès, dans ce gouvernement, une condition posée par Ennahdha pour voter en sa faveur. Aujourd'hui, après avoir intégré le parti de Nabil Karoui dans les concertations portant sur la formation du gouvernement, Elyes Fakhfakh n'a pas dévoilé sa position finale quant à la participation de ce parti dans le prochain gouvernement. Si le Parti destourien libre a dès le départ annoncé sa décision de boycotter ce processus, Qalb Tounes a souhaité faire partie du gouvernement, mais après la rencontre de son président Nabil Karoui avec Fakhfakh à l'initiative de Rached Ghannouchi chez lui, la réunion tenue à Dar Dhiafa n'a, semble-t-il, pas abouti, aucun indice, pour le moment, sur la participation de Qalb Tounès dans le prochain gouvernement. En effet, le flou persiste toujours sur une éventuelle participation du parti de Nabil Karoui dans la composition du prochain gouvernement, alors qu'Ennahdha semble avoir profité de cette carte, celle de la participation de Qalb Tounès, pour se maintenir en position de force dans les négociations engagées avec Elyes Fakhfakh.

Il faut rappeler également que le parti de l'Union populaire républicaine (UPR) a fait part de son refus de proposer la candidature de ses dirigeants pour des postes ministériels dans le prochain gouvernement. «Le parti n'adhérerait pas à un gouvernement sans programme clair et dont les chances de réussite sont réduites», lit-on dans un communiqué publié hier lundi. Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, avait indiqué, lors d'un point de presse, tenu le 1er février, que l'UPR (3 sièges au Parlement) est l'une des formations politiques devant constituer un soutien politique pour son gouvernement.

Dans cette image brouillée, et dans ce jeu d'échecs politique, le chef du gouvernement devra opérer ses choix, alors que les délais constitutionnels commencent à presser. En effet, Elyes Fakhfakh doit solliciter la confiance du Parlement avant le 19 février, en attendant une grande surprise, qui pourrait chambouler le paysage et la scène politiques.