Tunisie: Après la défaite du CAB contre le CSHL - Ça se complique !

Les Cabistes sont sur la courbe descendante...

A vrai dire ce n'est pas une surprise. Cela faisait un moment qu'on voyait la situation se dégrader match après match... jusqu'à la dernière défaite contre les Hammamlifois. Une défaite qui en dit long sur l'état d'esprit des joueurs. Incapables d'aligner deux passes de suite et surtout de «marquer» comme il se doit leurs vis-à-vis dans les balles arrêtées, ils se sont fait prendre «bêtement» par un CSHL plus décidé à gagner. Et ni l'octroi d'un bus flambant neuf offert par les fans nordistes de l'étranger ni le changement de l'entraîneur Kasri par Hidoussi n'ont permis de provoquer le déclic. Le choc psychologique n'a pas eu lieu. Dépassé par son adversaire du jour, le CAB se retrouve désormais dans les profondeurs du classement. Au lieu de jouer pour les places d'honneur, il va falloir, paradoxalement, entamer une opération-sauvetage qui s'annonce très délicate puisque dans l'immédiat, les Cabistes recevront l'EST et se déplaceront à Soliman pour le compte des 15e et 16e journées.

Malade

Le CAB est malade ! Cet état de santé nous rappelle bizarrement celui de l'année 2007 à l'issue de laquelle, il s'en est sorti miraculeusement! Si à l'époque, l'équipe «jaune et noir» grouillait de bons éléments comme en témoigne son accession à la finale de la Coupe de Tunisie contre l'EST (1-2) la même saison, cette fois-ci, les choses sont autres à tous les niveaux. Il est inutile de revenir sur toutes les défaillances. Que d'erreurs commises ! Aujourd'hui, l'heure est à l'union des forces si l'on veut éviter les lamentations au terme de l'exercice actuel. Nous ne répéterons jamais assez que cette catastrophe qui s'abat sur le Club de la Capitale du Nord est due à un passage à témoin bâclé -- et c'est un euphémisme -- entre l'ancien comité directeur et les actuels responsables du CAB. Un audit était indispensable pour mettre au clair la situation financière du Club ! Mais à ce moment-là, l'essentiel était d'accéder à la présidence ! Quand on sème le vent, on récolte automatiquement la tempête . Rien de plus logique !