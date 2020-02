Tunisie: Mdhilla-CPG - L'arrêt forcé...

Les candidats aux concours de recrutement à la CPG, le GCT et la société d'environnement et de jardinage exigent un calendrier et des dates fixes pour la délibération des résultats.

C'était dans l'air, lassés d'une attente angoissante, les candidats aux concours de recrutement viennent de bloquer les issues du siège du district de la CPG et de la laverie du phosphate, forçant ainsi l'arrêt de toute activité phosphatière. Et pour cause, les candidats aux concours de recrutement à la CPG, le GCT et la société d'environnement et de jardinage exigent un calendrier et des dates fixes pour la délibération des résultats de ces concours qui ont eu lieu en 2018.

Le doute qui plane sur ces résultats risque d'être le détonateur d'une crise qui pourrait mettre en péril une accalmie sociale qui a mis du temps pour se dessiner.Il est à signaler que les admis au concours seront au nombre de 700, le concours du CPG concerne 500 recrutés alors que celui du GCT étendu à une échelle nationale permettra de recruter 1 000 agents.