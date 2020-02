Sénégal: Pr Anna Basse Faye, neurologue sur l'epilepsie - «80% des patients guerissent de la maladie»

interview

La prévalence de l'épilepsie au Sénégal se situe entre 8 à 14 pour 1000 habitants. Selon le professeur Anna Basse Faye, neurologue à l'hôpital Fann de Dakar, 80% personnes vivant avec la maladie en guérissent.

Toutefois, pour en arriver à ce stade, elle préconise le respect du traitement médical qui dure deux à trois ans. Selon la blouse blanche, l'épilepsie est une maladie qui se guérit. Entretien

Quelle explication peut-on tirer de la méconnaissance de l'épilepsie chez la population?

L'épilepsie est une maladie peu connue au niveau des populations depuis et pendant très longtemps.

Beaucoup de personnes pensent que la maladie tient son origine des pratiques de sorcellerie ou de djinns, que c'est une maladie surnaturelle. Des croyances qui font que les malades arrivent tardivement à l'hôpital.

Avec le travail de lutte contre l'épilepsie qui est en train de se faire depuis très longtemps, d'ores et déjà, les familles commencent à amener les concernés à l'hôpital pour se faire soigner.

Peut-on être guéri de la maladie une fois atteint ?

On peut être guéri de l'épilepsie. Sur les 100(cent) patients, les 80% sont guéris. C'est une maladie chronique, et le traitement peut prendre 2 à 3 ans.

Il reste 20% qui ne seront pas guéris, ce sont les malades de l'épilepsie pharmaco-résistante. Ce sont des épilepsies qui sont appelés à être opérées. Il y a des cas où il est nécessaire de faire une intervention chirurgicale pour être guéri.

La chirurgie a-t-elle commencé au Sénégal ?

La chirurgie n'a pas encore commencé au Sénégal, le pays n'en dispose pas encore. La chirurgie de l'épilepsie est plus avancée dans les pays développés.

En Afrique, cela a commencé avec l'Afrique du Nord et du Sud. Même en Europe, ce n'est pas encore bien développé, c'est seulement dans quelques centres spécialisés que la chirurgie de l'épilepsie est pratiquée.

Cela demande beaucoup de moyens pour qu'on commence à la pratiquer au Sénégal. Pour ce qui concerne les patients qui doivent subir une chirurgie, ils ne pourront pas être guéris. Cependant, le traitement est là pour leur permettre d'aller mieux tout en vivant avec la maladie.

Quelles sont les causes de cette maladie ?

Le plus souvent, la majorité des cas touchent les enfants qui ont eu des problèmes pendant la période périnatale, qui ont eu à souffrir d'une méningite, d'un neuropaludisme ou des enfants dont l'accouchement n'a pas été des meilleurs.

Les causes sont multiples. Chez les adultes, on peut observer des causes comme des Avc, on peut avoir une personne qui a une tumeur.

Est-elle une maladie héréditaire ?

Une maladie héréditaire, de plus en plus, on voit qu'il y a des familles où un ou deux membres font des crises. Ca a été confirmé. L'épilepsie peut être familiale.

Quelle est la prévalence ?

La prévalence se situe entre 8 à 14 pour 1000 habitants, selon une étude qui a été faite à Dakar.

Quelles sont les mesures préventives ?

Il faut une bonne politique sanitaire, un suivi des grossesses, des accouchements, un bon plateau technique et éradiquer tout ce qui est infection chez l'enfant.

Pour la réduction des crises chez la personne souffrant d'épilepsie, il faut suivre correctement le traitement.

Les médicaments sont-ils disponibles au Sénégal ?

Il y a des médicaments dits essentiels pour le traitement de l'épilepsie. Ces médicaments existent à Dakar, le plateau existe également pour diagnostiquer le patient.

Maintenant, il se trouve que les patients qui sont sous traitement pendant deux à trois ans, peuvent subir des ruptures de médicaments qui font qu'ils sont souvent en crise alors qu'ils étaient jusque là stabilisés. Cela nous cause beaucoup de problèmes.

En cette journée dédiée à la maladie, quel message lancez-vous ?

L'épilepsie est une maladie chronique, mais elle est aussi une maladie qui se guérit. Dans le service de neurologie, les moyens de faire le diagnostic et la prise en charge sont là. Je dis qu'il faut faire sortir de l'ombre l'épilepsie.

Une chose à laquelle s'attelle la Ligue sénégalaise de lutte contre l'épilepsie depuis 20 années. A l'endroit des politiques, qu'ils nous aident à avoir les médicaments pour traiter l'épilepsie parce qu'il y a souvent des ruptures