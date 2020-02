Ile Maurice: Concours de courts-métrages - La sécurité routière comme thème pour la seconde édition

Un mort sur la route est un mort de trop pour le ministre Alan Ganoo. Ce dernier a réaffirmé son engagement à prôner la «tolérance zéro» face aux mauvais agissements des usagers de la route.

Dans cette optique et pour mieux conscientiser la population sur les dangers, la Mauritius Film Development Corporation (MFDC) en collaboration avec le ministère du Transport et le ministère des Arts et du patrimoine cultuel, lance la deuxième édition du concours de courts-métrages. L'annonce a été faite ce mardi 11 février lors d'une conférence de presse.

«Respect et courtoisie sur la route.» C'est le thème choisi pour cette compétition dont l'objectif est d'apporter un changement dans le comportement des Mauriciens sur nos routes. «C'est la créativité de ces artistes à travers leur film qui touchera les personnes, leur poussant à être plus vigilant sur la route», a tenu à souligner le directeur de la MFDC, Sachin Jootun qui s'est aussi réjoui de la réussite de la première édition.

Les participants devront réaliser une vidéo professionnelle de «Docu-Fiction» d'une durée de trois minutes. La MFDC se dite prête à aider les participants. Ainsi, des équipements nécessaires pour le tournage du court-métrage seront mis à leur disposition.

Au final, le film sera diffusé sur la Mauritius Broadcasting Corporation où un système de votes sera mis sur pied pour élire le meilleur film dont le réalisateur repartira avec un prix de Rs 50 000. Les deuxième et troisième du concours repartiront avec un chèque de Rs 30 000 et Rs 20 000 respectivement.

Le Best Editor aura lui Rs 10 000, idem pour le Best Photographer et la Best Actress. À noter aussi que tous les prix seront accompagnés d'un trophée souvenir.La date butoir pour l'inscription à cette compétition est le 18 février, alors que le film devra être soumis à la MFDC au plus tard le lundi 23 mars.