Congo-Kinshasa: Livres - Holy Mangenda préoccupé par l'urbanisation de Kinshasa et ses enjeux écologiques durables

Dans sa récente publication, le spécialiste en aménagement du territoire et expert en assainissement des villes et développement durable alerte sérieusement à propos de la croissance démographique galopante de la capitale qui l'expose à des graves problèmes d'hygiène et de salubrité si des mesures adéquates ne sont pas prises.

Kinshasa urbanisation et enjeux écologiques durables est paru chez L'Harmattan, le 30 janvier 2020. L'ouvrage de 368 pages préfacé par le professeur d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain et d'environnement urbain, Francis Lelo Nzuzi, de l'Université de Kinshasa, souligne d'entrée de jeu que le phénomène d'urbanisation est relativement récent dans la capitale et dans l'ensemble du pays. Ceci, note Holy Holenu Mangenda, même si les grands centres urbains de la RDC réputés autrefois, durant les périodes coloniale et précoloniale, à vocation religieuse ou commerciale se sont développés au fil du temps.

Par ailleurs, alors qu'à ce jour l'exode rural contribue déjà largement à la démographie galopante de Kinshasa, l'auteur nous renseigne que « dans moins d'une génération, la majorité de la population mondiale vivra dans les villes ». Evidemment la capitale de la RDC ne fait pas exception, elle connaîtra à cet effet, comme partout ailleurs, des pressions accentuées sur les infrastructures et sur l'environnement urbain. Ce d'autant plus qu'au vu de la croissance actuelle de sa population, les estimations portent à croire qu'à l'horizon 2030, l'on pourrait bien atteindre vingt millions d'habitants. Ce qui, alerte Holy Holenu Mangenda, ne saurait être sans conséquence. En effet, souligne l'expert en assainissement des villes et développement durable, la situation qui se révèle déjà problématique a de fortes chances d'empirer si l'on n'y prend garde. Il est même d'avis qu'elle « risque de poser encore de graves problèmes d'hygiène et de salubrité aux répercussions néfastes sur les conditions de santé des populations de la capitale congolaise, si l'on ne prend pas les mesures adéquates ».

D'autre part, nous renseigne Holy Mangenda, la maîtrise de « la gestion des décharges d'ordures », casse-tête réel pour les autorités de la ville autant que la régulation des « problèmes de mobilité » et l'orientation de son « développement spatial », font partie des facteurs déterminants de l'avenir de la ville. Du reste, précise-t-il, cela vaut pour toutes les villes quelles qu'elles soient. Mais, renchérit le spécialiste en aménagement du territoire, en développement et environnement urbains, « la régénération et la modernisation écologique du bâti ne font pas la ville écologique ». Il se profile dès lors, avise-t-il, « d'autres exigences plus larges », une sorte de programme à mettre à tout prix en œuvre. Il en vient à soutenir que « l'aménagement écologique consisterait à moduler les registres de l'intensité urbaine, concevoir une approche globale des mobilités et des cadres bâtis, maîtriser l'empreinte écologique, mieux qualifier les espaces urbains en mutation et organiser la gestion des décharges d'ordures ». Holy Mangenda en appelle dès lors à la responsabilité de tous, scientifiques, gouvernants et gouvernés. Nul ne peut faire l'impasse sur ces mesures qui sont là, affirme-t-il, les défis auxquels tous devront s'en tenir « pour un développement durable de nos villes ».