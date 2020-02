Rwanda: Nepad - Paul Kagame prend la tête du Comité d'orientation des chefs d'Etat

Le président du Rwanda a été élu à l'unanimité président du Comité d'orientation des chefs d'Etat et de gouvernement (HSGOC) du Nepad, lors de la 37e session tenue à Addis Abeba en Ethiopie.

«Le président Kagame a toutes les compétences pour continuer à soutenir le Nepad en vue de la transformation de l'Afrique », a déclaré Macky Sall, président sortant. De son côté, Paul Kagame s'est engagé à répondre aux attentes requises en tant que président et a remercié son homologue sénégalais pour sa contribution exceptionnelle durant son mandat de président du HSGOC.

Le HSGOC assure le leadership du Nepad, définit les politiques, les priorités et ses programmes d'action. « La transformation de l'Agence de planification et de coordination du Nepad en Auda-Nepad est l'affirmation que le Nepad est le bon véhicule pour conduire la transformation sur le continent », a déclaré le président Kagame.

« Je compte sur le soutien du président Macky Sall et du Dr Mayaki et je continuerai à solliciter leurs conseils au-delà de leurs mandats », a-t-il ajouté, annonçant que l'Auda-Nepad et la Commission de l'Union africaine seront beaucoup plus fortes dans leur unité.

Notons que l'Auda-Nepad est l'agence de développement de l'Union africaine. Elle coordonne et exécute des projets de développement à l'échelle régional et continental afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063 - la vision et le plan d'action de l'Afrique. Il a pour mandat de renforcer les capacités des États membres et des organismes régionaux.