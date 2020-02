Soudan: Kabashi - La piste de l'Est est bien avancée

Juba — La délégation gouvernementale dirigée par le membre du Conseil souverain Lt-Gen. Shamseddin Kabashi et celle des dirigeants de la piste de l'Est-Soudan ont tenu lundi une séance de discussion à l'hôtel Pyramide à Juba, en présence de Tut Qulwak, chef de l'équipe de médiation du Soudan du Sud, conseiller du président Salva Kiir Mayardit pour les affaires de sécurité.

Dans un communiqué de presse après la session, Lt-Gen. Kabashi a confirmé que les tournées de négociations avaient commencé lundi avec la piste du Darfour et la piste de l'est-Soudan, et que des dispositions avaient été prises et la formation de comités techniques sur la piste des deux régions, en ce qui concerne le Mouvment Populaire Nord-Aqar.

Kabashi a qualifié la session de négociation sur la piste de l'Est de distincte et a déclaré que la réunion réunissait une importante délégation de dirigeants de l'administration autochtone de l'est-Soudan, et a ajouté que la discussion était constructive et consensuelle au sein des composantes de la piste orientale et que les négociations avaient parcouru un long chemin pour parvenir à un accord traitant toutes les questions de l'est du Soudan.

Sur la voie du Mouvement Populaire - Nord, dirigé par Abdulaziz Al-Helou, le membre du Conseil souverain de transition a précisé que cette question est soumise à l'évaluation et à l'arrangement de médiation, indiquant que la délégation gouvernementale est prête à tout moment.

Lt-Gen. Kabbashi a révélé que la délégation de négociation du gouvernement avait demandé à la médiation et aux frères du mouvement populaire -Nord / Al-Helou de répondre à une question soumise à la médiation, qui devait expliquer la position du mouvement sur la vidéo diffusée largement il y a plus de trois semaines.

Le chef de l'équipe de médiation a annoncé qu'ils avaient accepté de former un comité mixte pour rédiger les termes soumis à l'accord, Tut Qulwak a souhaité la signature de l'accord avec l'est du Soudan dans les deux jours à venir.