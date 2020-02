Sénégal: L'activité du secteur secondaire en hausse au mois de décembre 2019

En décembre 2019, le secteur secondaire s'est conforté de 8,3%, en variation mensuelle indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture @Janvier ».

Cette orientation est, essentiellement, attribuable aux performances notées dans la fabrication de produits agroalimentaires (+11,3%), la construction (+18,3%), la fabrication de matériels de transport et les activités extractives (+18,6%).

En revanche, les branches de « filature, tissage et ennoblissement textile » (- 15,8%), « travail de cuir et fabrication d'articles de voyage et chaussures » (-80,1%) et « production et distribution d'électricité et de gaz » (-4,6%) se sont, notamment, contractées sur la période.

Sur un an, note la Dpee , le secteur secondaire a cru de 0,7% en décembre 2019, principalement porté par la fabrication de matériels de transport (+142,6%), la construction (+8,1%) et la fabrication de produits agroalimentaires (+2,8%).

Néanmoins, de faibles résultats sont observés, notamment, dans les branches de « travail de cuir et fabrication d'articles de voyage et chaussures » (-86,3%), « raffinage de pétrole et cokéfaction » (- 49,1%) et « production de métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (-15,8%).