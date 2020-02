Algérie: Le Président Tebboune reçoit une délégation du Front El-Moustakbal

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi matin, une délégation du Front El-Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaid, président du parti, dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre des consultations qu'il a initiées avec des personnalités nationales, des dirigeants de partis et des associations de la société civile sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution pour asseoir les fondements d'un Etat moderne dans un climat d'entente nationale, le Président de la République a écouté les avis et propositions du président du Front El-Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édification d'une nouvelle République dans le respect de la pratique démocratique, l'application de la loi et de la justice sociale et la garantie des droits de l'Homme et des libertés", précise le communiqué.