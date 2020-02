Algérie: Les DSP et responsables des EHU de l'Est et du Sud-Est instruits d'améliorer les services sanitaires

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a ordonné, lundi à Alger, les directeurs de Santé et de la Population et les directeurs généraux des Etablissements hospitaliers universitaires (EHU) des wilayas de l'est et du sud-est du pays de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires à l'amélioration de l'accès par les citoyens aux services sanitaires de qualité, et d'associer la société civile et les représentants des malades et des partenaires sociaux.

Dans le cadre des objectifs tracés dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après le diagnostic qu'il a effectué concernant la situation du secteur de la Santé, M. Benbouzid a tenu lundi au siège du ministère une réunion avec les cadres des wilayas de l'est et du sud-est du pays, indique un communiqué du ministère.

Parmi ces recommandations figurent également la réhabilitation des structures de santé de proximité afin de réduire la pression sur les EHU, en sus de l'amélioration de prise en charge de la femme enceinte en trouvant des solutions à la surcharge des services de gynécologie obstétrique.

Le ministre a recommandé, en outre, l'amélioration des conditions de transfert des malades, et ce à travers l'application stricte de l'instruction sur les conditions de transfert des malades, mais également la nécessité d'améliorer les conditions de travail des équipes médicales et paramédicales pour leur permettre de mener à bien leurs missions et l'amélioration de la prise en charge des cancéreux en matière d'accès au traitement et aux médicaments, a conclu le communiqué.