Algérie: Le Gouvernement saura dépasser la situation économique et financière "difficile" de l'Algérie

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, mardi, lors de la présentation du plan d'action du Gouvernement devant l'Assemblée populaire nationale (APN), que grâce à son programme qui repose sur celui du Président de la République, le Gouvernement est capable de dépasser la situation économique et financière "difficile" de l'Algérie.

"Le Gouvernement saura faire face, avec responsabilité et constance, à la situation difficile et délicate que connaît le pays au plan socio-économique", a déclaré M. Djerad, lors d'une plénière, présidée par M. Slimane Chenine, président de l'APN, en présence des membres du Gouvernement.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement s'emploiera à "l'élimination des dérives ayant marqué la gestion des affaires publiques de l'Etat et des incidences négatives des forces inconstitutionnelles sur la décision politique et économique du pays", a-t-il soutenu.En dépit des difficultés et de la situation complexe, le Gouvernement "n'a pas cédé au désespoir", grâce "aux profondes réformes politiques et socio-économiques" contenues dans le programme présidentiel, a affirmé le Premier ministre.

M. Djerad a fait part dans ce sens "de plans sectoriels d'urgence" à mettre en œuvre en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les régions éloignées.

Ces défis seront relevés grâce à une dynamique globale et "un nouveau pacte" qui sera concrétisé par "la triptyque développement humain, transition énergétique, et économie du savoir et du numérique" en vue de libérer les initiatives dans tous les domaines, a-t-il indiqué.

Le premier ministre a déclaré avec optimisme: "à l'instar de nos aïeux parmi la génération de Novembre qui ont pu réaliser, ce que beaucoup pensaient irréalisable, à savoir: l'affranchissement et l'indépendance, je ne doute point que la génération d'aujourd'hui est capable de remettre l'Algérie sur la voie du progrès et de la prospérité".

