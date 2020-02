Angola: Les responsables de l'OPM analysent l'ajustement de l'organisation

Luanda — L'ajustement de l'Organisation panafricaine des femmes (OPM) au nouveau statut d'agence spécialisée de l'Union africaine (UA) a été analysée à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, lors d'une rencontre entre la ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, et la présidente de cette organisation féminine, Assetou Koité.

La ministre Carolina Cerqueira, qui est également vice-président de l'OPM pour l'Afrique australe, a réaffirmé la vision du Président João Lourenço d'autonomiser et de promouvoir les femmes, en se concentrant sur le domaine social comme l'une des priorités d'action de sa gouvernance, le bien-être des familles et des communautés étant la clé du développement durable et humain en Angola.

Elle a soutenu que l'éducation, la santé, le soutien au secteur de la jeunesse et aux femmes continuent de mériter une attention prioritaire à la fois à travers des programmes de lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation des populations les plus vulnérables, en particulier dans les zones rurales et suburbaines.

Concernant le 10e congrès de l'OPM, qui se tiendra à Windhoek, capitale de la Namibie, du 26 au 28 de ce mois, Carolina Cerqueira a défendu que la position angolaise consiste à encourager le rôle des femmes dans la promotion et l'éducation de la paix sur le continent, soit par des initiatives institutionnelles et de la société civile, créer des mécanismes nationaux pour garantir des ressources et des crédits financiers en vue de l'autonomisation des femmes et l'équité entre les sexes, ainsi qu'à stimuler le plaidoyer pour la parité de la représentation féminine au niveau des organes de décision, donnant priorité à l'éducation de la jeune fille.

La défense des droits des enfants, de leur intégrité et sécurité, l'accent étant mis sur la dénonciation et la criminalisation des abus sexuels et des mariages précoces d'enfants et d'adolescents, est également à l'ordre du jour des préoccupations de l'Angola.

Le rôle des jeunes dans l'avenir du continent, l'environnement durable et sain, la diversification de l'économie en faveur du développement et de la paix sociale sont d'autres thèmes à analyser lors de l'événement, selon la ministre, qui a souligné l'alphabétisation des femmes, l'éducation et la formation professionnelle continue comme points forts du débat intégrés dans le panel de travaux.

Elle a salué le message d'encouragement des dirigeants africains à la cause des femmes africaines, en particulier l'engagement du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le nouveau leader de l'UA, qui a élu, pour son mandat d'un an, la promotion des femmes africaines en tant que priorité et proposé 2020/2030 comme la décennie des femmes africaines.

La gouvernante a informé que la délégation angolaise sera dirigée par la secrétaire générale de l'OMA, Luzia Inglês Van-Dúnem.

Son tour, la présidente sortante de l'OPM, Assetou Koité, a estimé que les conditions du succès de la réunion étaient créées et que les femmes africaines écriraient une autre page de l'histoire du mouvement des femmes africaines.

En plus d'être membre fondateur de l'OPM, l'Angola a assumé sa présidence et abrité le siège de l'organisation pendant 22 ans.