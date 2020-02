Angola: MAPTSS - Renforcement de la coopération avec le Portugal dans la formation professionnelle

Lisbonne — Un protocole de coopération pour la période 2020-2022, dans les domaines de la formation professionnelle, assistance technique et échange d'expériences, a été paraphé lundi, à Lisbonne, par le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jesus Maiato et son homologue portugaise, Ana Mendes Godinho.

La signature de l'accord représente la réactivation de la collaboration institutionnelle entre le MAPTSS et le Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale du Portugal, et couvre le secteur de la sécurité sociale.

Se confiant à la presse, en marge de la signature des documents, le ministre Jesus Maiato a rappelé que le mémorandum était le résultat de la visite du Président angolais, João Lourenço, en novembre 2018, au Portugal, et de Marcelo Rebelo de Sousa en Angola, en 2018.

Le gouvernant a également informé qu'en 2003, une convention avait été signée, mais qu'elle n'avait pas été mise en œuvre à l'époque.

Avant la signature de ce protocole, qui a eu lieu dans les locaux du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, à Lisbonne, en présence de l'ambassadeur angolais au Portugal, Carlos Alberto Fonseca, les deux ministres se sont entretenus pendant environ une heure pour accélérer la programmation des étapes d'application pour cette année.

En ce sens, il a été établi la création d'une équipe de travail avec des fonctionnaires des deux pays, qui seront chargés d'élaborer le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires à développer d'ici la fin de l'année.

Dans le cadre de son déplacement Portugal, le gouvernant angolais a visité le Centre de formation professionnelle d'Amadora, qui se concentre sur les domaines de l'électricité, de l'énergie, de l'électronique et de l'automatisation, ainsi que l'Institut de l'énergie et de la formation professionnelle, situé dans la ville de Setúbal.

Lors de cette visite de travail, Maiato est accompagné d'une délégation composée de directeurs et techniciens de son bureau.