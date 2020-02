Soudan: Nicola informée de l'Expérience de la Transformation Démocratique de la Tunisie

Tunis — La Membre du Conseil Souverain de Transition, Raja Nicola et sa délégation accompagnée ont tenu, Lundi dans le cadre de sa visite en Tunisie, trois réunions avec des Experts Tunisiens dans les Domaines du Droit, de la Constitution et des Sciences Politiques.

Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan en Tunisie, l'Ambassadeur Reda Hussein Al-Atta a expliqué dans un communiqué de presse que leur visite de Six Jours vise à bénéficier de l'Expérience de la Transformation Démocratique en Tunisie, dans des Circonstances Politiques Similaires aux deux pays expérimenté.

Il a déclaré que la membre du Conseil Souverain de Transition, Raja Nicola et la délégation accompagnée ont participé Lundi à deux Séances au cours desquelles des Experts dans les Domaines de la Transformation Démocratique, du Droit International et des Organisations ont donné des Conférences au cours desquelles ils ont passé en revue les Expériences Soudanaises et Tunisiennes concernant la Mobilisation Politique dans les deux pays et les Répercussions de l'Après-Révolution.

Ahmed Abu-Sin, membre de la délégation et Directeur du Bureau des Partenaires au Développement qui se spécialise dans le Domaine de la Recherche et des Opérations en Ethiopie et en République du Sud Soudan, a déclaré que la Délégation se familiariserait lors de la visite avec l'Expérience Tunisienne, le Succès et l'Echec, afin de l'utiliser pour réaliser une Expérience Politique Mûre menant à une Transition Politique et à un Transfert Pacifique du Pouvoir au Soudan.