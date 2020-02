Soudan: Al-Ta'aishi annonce un accord sur les institutions judiciaires au Darfour

Khartoum — La délégation du gouvernement aux négociations sur la paix à Juba, dirigée par le membre du Conseil souverain de transition, Mohamed Al-Hassan Al-Ta'aishi, et les dirigeants de la piste du Darfour ont tenu mardi une séance de négociation à Juba, en présence du médiateur en chef et conseiller du président du Soudan du Sud, Tut Gulwak.

Dans une déclaration à la presse, Al-Ta'aishi a indiqué que les pourparlers entre les deux parties se sont concentrés sur deux documents importants qui étaient la justice et la réconciliation et les terres.Il a annoncé l'accord sur les institutions chargées d'assurer la justice pendant la période de transition, une question qui émane d'une ferme conviction qu'il n'est pas possible de parvenir à une paix globale sans s'accorder sur ces institutions pour accomplir la tâche et convenir des principes de non-impunité.

Al-Ta'aishi a précisé qu'ils ont convenu sur quatre principaux mécanismes pour obtenir justice au Darfour, dont le premier est la comparution des personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt ont été délivrés devant la Cour pénale internationale (CPI) pour jugement, le Mécanisme de la Cour des crimes du Darfour, qui est un tribunal spécial mandaté pour enquêter et mener des procès dans des affaires qui comprennent les affaires soulevées par la CPI, le mécanisme de justice traditionnel et les questions relatives à la justice et à la réconciliation.

Il a souligné que la condamnation du gouvernement à approuver la comparution de ceux contre lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés devant la Cour pénale internationale émane d'un principe fondamental lié à la justice, qui est l'un des slogans de la Révolution et est également lié au principe de non-impunité.Al-Ta'aishi a souligné que l'amertume causée par la guerre et ses effets destructeurs ne peuvent être atteints sans la réalisation de la justice, ajoutant que tout le peuple soudanais veut des solutions aux causes profondes de la guerre.