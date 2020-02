Cote d'Ivoire: Syscohada révisé - Le FSDP finance le renforcement des capacités de 20 comptables d'entreprises de presse

A l'initiative du Groupement des Editeurs de Presse de Côte d'Ivoire (GEPCI), le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a financé un projet portant sur le renforcement des capacités de vingt (20) comptables des entreprises de presse sur le SYSCOHADA révisé.

A l'ouverture de cette formation, le 11 février 2020 à l'Hôtel Rose Blanche à Cocody, Mme N'GUESSAN Bernise, Directeur Exécutif a, au nom du Président du Conseil de Gestion du FSDP, M. Dembélé Yacouba, félicité le GEPCI présidé par M. Patrice Yao pour pour cette initiative de renforcement des capacités de ses membres.

Le Directeur Exécutif n'a pas manqué de souligner, en présence des apprenants mobilisés, que ce programme de formation est encré dans l'un des objectifs majeurs assignés au FSDP par le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement, Monsieur Sidi Tiémoko TOURE.

Il s'agit de la Feuille de Route que le Ministre Sidi Tiémoko TOURE a assigné, au FSDP à savoir : « la formation des gestionnaires d'entreprise de presse à la gestion et à la gouvernance d'entreprise », qui s'inscrit dans le cadre de la Politique Nationale de la Communication et des Médias (PONACOM) 2019-2023.

Le FSDP, selon Mme N'GUESSAN Bernise, en qualité d'organisme de gestion de l'aide publique aux médias privés en Côte d'Ivoire, en plus de ce projet de formation, a apporté depuis 2009, des subventions au GEPCI pour l'exécution de ses projets.

L'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le FSDP dont la mission est de financer au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d'intérêt collectif des organisations professionnelles, est et sera toujours aux cotés des Editeurs, a ajouté Mme N'GUESSAN Bernise.

Le Président du GEPCI, M. Patrice YAO a remercié Mme N'GUESSAN Bernise, M. Dembélé Yacouba et l'ensemble de l'équipe du FSDP pour le travail abattu et qui a abouti au financement de ce projet. Le Président de GEPCI a promis en 2020, accentuer la formation des membres de son organisation pour aboutir à des entreprises de presse viables et modernes.

Cette session de formation des comptables des entreprises de presse sur le SYSCOHADA révisé, exécutée par le Cabinet MK Audit et Expertise Comptable, prend fin le 13 février 2020.

Le FSDP, accorde aussi des subventions, et constitue auprès des banques et établissements financiers, la garantie des emprunts que contractent les entreprises et organisations professionnelles du secteur de la presse. A ce propos, Mme N'GUESSAN Bernise a invité les entreprises de presse à plus solliciter le Fonds de garantie.