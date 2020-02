Sénégal: Intronisation officielle de Niokhobaye Diéne Diouf - Le Royaume du Sine renoue avec la tradition

La nouvelle cour royale du Sine, a célébré samedi 8 février, à Diakhao, le 1er anniversaire de l'intronisation du Roi (Mad A Sinig) Niokhobaye Fatou Diène Diouf

La cérémonie s'est déroulée en présence du Ministre des sports et maire de Fatick aux côtés du Gouverneur de région Seynabou Gueye et du Préfet Demba Touré. Plusieurs autres personnalités parmi lesquelles on peut citer, l'ancien ministre Aly Coto Ndiaye, le nouveau Directeur général de l'Aspt, Pape Mahawa Diouf, ainsi que le roi (Bour) Gandiaye, Boubacar Mbodje, une délégation envoyée par le roi d'Oussouye, ont assisté à la fête qui a été marquée par un véritable retour aux sources de plusieurs fils du terroir de Diakhao et de la Diaspora.

Moussa Ndiaye, un professeur de français à la retraite de manifester toute sa fierté d'être, selon lui, « ce sérère dont l'ethnie constitue le dénominateur commun de tous les Sénégalais.

Donc, j'estime que cette initiative est une invitation à un repérage justement et une fierté de comprendre que, quelle que soit l'obscurité qui pourrait prédominer, invitant à faire croire que nous sommes perdus, il y en a encore qui s'accroche sur ce qu'il y a d'essentiel pour l'humain. Et le tout se reconnaissant dans ce monde en mutation et dont le seul rempart est la culture. C'est pour cela, je suis aujourd'hui dans mon printemps ».

L'intronisation d'un nouveau roi, Niokhobaye Fatou Diène Diouf, 59e du rang après le dernier roi Mahécor Diouf (1924-1969), est une invite à un ressourcement selon notre interlocuteur.

« Un rappel intérieur, une sorte de viatique qui montre que quelle que soit la rigueur de la cravate, on saute au son des Djoung-Djoung. Donc aujourd'hui on est fier d'être des Sine-Sine et nous prions que l'esprit qui a sous-tendu cette belle initiative soit bien compris par les uns et les autres », a souligné Moussa Ndiaye.

Une initiative que le président de l'association nationale des chefs de village du département de Fatick et du Sénégal, Mamadou Ndigue Faye tout comme le représentant du roi d'Oussouye, ont magnifié de fort belle manière. Le ministre des sports également natif du terroir, venu représenter le Chef de l'Etat le Président Macky Sall pour qui, Matar Bâ a transmis un message de fraternité et de soutien.

Le nouveau roi (Mad A Sinig), Niokhobaye Fatou Diène Diouf, a souligné « qu'à travers cette nouvelle cour royale, va solliciter le compagnonnage de tous pour une renaissance culturelle dans le Sine ».

Il entend ainsi imprimer une nouvelle approche plus centrée sur des actions de développement et de cohésion sociale.

Pour le nouveau Roi du Sine, « mon règne va s'appuyer sur une propension de développement et la recherche de l'unité et la concorde nationale à travers les liens de parenté et de cousinage pour une paix partout au Sénégal ».

L'institution royale est constituée du roi, le Lamane qui représente la population, le grand Djaraaf gardien des terres et zones de développement économique et d'autres membres.