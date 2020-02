Afrique de l'Est: Les criquets pèlerins désormais en Ouganda et Tanzanie

Les criquets pèlerins qui font des ravages dans la corne de l'Afrique ont atteint dimanche l'Ouganda et la Tanzanie. Leur déplacement dans la région était attendu et le gouvernement de Kampala a pris des mesures d'urgence pour faire face à leur arrivée. Mais les prévisions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la situation pourrait s'aggraver.

Deux hélicoptères de l'armée ougandaise ont été dépêchés vers la frontière kényane ce lundi, pour amener des équipements d'urgence. Le ministère de l'Agriculture dit avoir mis à disposition 36 000 litres de pesticides à pulvériser sur les zones envahies et 2 000 soldats ont été mobilisés, selon le porte-parole de l'armée. Il s'agit là des premières mesures décidées par Kampala dimanche après le signalement de plusieurs essaims dans la région de Karamoja, au nord-est.

Plus au sud, en Tanzanie, des essaims ont également été signalés dans des villages près du mont Kilimandjaro. D'autres pourraient atteindre bientôt le Soudan du Sud et le Burundi.

La situation demeure donc « extrêmement préoccupante », dit la FAO. L'agence de l'ONU annonce que la ponte et l'éclosion des œufs des criquets ont commencé « à grande échelle » au Kenya, en Éthiopie et en Somalie, faisant peser « une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans la région ».

Cette reproduction, « au-dessus de la normale » selon la FAO, concerne également les criquets signalés des deux côtés de la mer Rouge, en Arabie saoudite et en Érythrée, lesquels se déplacent maintenant vers le nord en direction du Soudan.