Sénégal: Wasis Diop - «Si on ne nettoie pas notre pays, si on n'en prend pas soin, il va disparaitre ... »

L'auteur compositeur Wasis Diop, une des têtes d'affiche du Festival à Sahel ouvert de Mboumba, prépare activement cette 5e édition (du 14 au 16 février 2020). Ce sera également l'occasion de gratifier les nouvelles notes de son album qui va sortir en avril. Le Soleil Online s'est entretenu avec lui.

Pourquoi c'est important pour vous de participer à ce festival ?

D'abord ce festival m'interpelle, c'est quelque chose qui rassemble. C'est aussi grâce à l'initiateur qui m'a parlé d'un endroit au Sénégal que je ne connais pas, ce qui est un scandale.

C'est des choses qui nous permettent de réapproprier nos espaces et de nous dire que le combat n'est pas perdu. A partir de cette expérience, je n'attendrai pas une autre édition pour y aller. Je pense que j'irai tout seul voir ce que je peux faire, ne serait-ce que pour être là.

La philosophie particulière du festival est la culture au secours du développement. Est-ce que c'est aussi important pour vous ?

Il y a une forme de gouvernance nouvelle qui va venir de l'intérieur. Ici, au Sénégal comme dans toute l'Afrique, nous sentons une révolution humaine.

La notion de révolution humaine doit être le moteur. Parce qu'on ne doit rien attendre des politiciens qui sont tout simplement «des gestionnaires de chaos».

Après 60 ans d'indépendance, quand je me promène à Dakar, il me faut une lampe-torche parce que tu peux tomber dans un trou et disparaitre. C'est extraordinaire. Le pays nous appartient. Si on ne nettoie pas, si on n'en prend pas soin, il va disparaïtre.

Ce festival n'est-il pas un plan de communication pour promouvoir votre nouvel album ?

Absolument pas. Pour dire la vérité, je suis venu sans mon nouvel album. Personne ne le connait.

Pour la première fois, vous chantez en français. Pourquoi ?

C'est une ouverture pour qu'enfin les Ivoiriens, les Maliens comprennent ce que je dis. Une langue c'est un véhicule. Nous sommes une population de gens qui articulent une langue ensemble.

On en profite en tant qu'artiste pour mieux nous faire comprendre. Je veux plus me limiter. Si je chante en Wolof, je chante pour mon village qui est le Sénégal.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

Ce n'était pas le moment. (Rires)