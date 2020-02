Sénégal: Prise en charge de l'epilepsie - Une maladie chronique inconfortable

L'épilepsie est une des maladies neurologiques les plus courantes après les maux de tête. Ses crises ne se réduisent pas seulement à une perte de connaissance et des mouvements convulsifs. D'autres manifestations possibles peuvent surgir que celles des régions cérébrales. Au Sénégal, 8 à 14 sur 1000 habitants sont touchés de la maladie.

L'épilepsie est une affection chronique du cerveau qui touche toutes les populations du monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle se caractérise par des crises récurrentes se manifestant par de brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie du corps ou l'ensemble du corps.

Les convulsions, absences ou secousses sont les signes les plus observés chez les patients souffrant d'épilepsie. Les crises peuvent varier d'un patient à un autre.

Le plus souvent, le malade tombe dans les pommes, a des mouvements convulsifs, peut perdre ses urines et l'état post-crise se manifeste le plus souvent par une somnolence et une confusion plus ou moins prolongée.

Chez l'enfant, les crises généralisées se manifestent par des absences dont une crise sans convulsions, pendant laquelle on remarque une fixité du regard et une rupture de contact de quelques secondes dont l'enfant ne se souviendra pas.

Chez l'adolescent, les crises peuvent se traduire surtout par des crampes brusques et répétés au niveau des bras et des jambes, tremblements, fourmillements, hallucinations entre autres. Selon les spécialistes de la santé, l'intensité des crises peut varier et certaines pouvant même passer inaperçues.

Malgré la disponibilité du traitement et des médicaments, la maladie demeure handicapante pour la personne qui en souffre.

Elle devra faire attention à tout ce qui éveillerait la maladie qui, des fois, peut aller jusqu'à amener la personne à surseoir à ses rêves chez certains malades souffrant d'épilepsie. Face à la maladie, les spécialistes de la santé relèvent que même si la manifestation n'est pas toujours impressionnante, il ne faut pas laisser le patient faire une crise.

Pour cela, il faut un suivi médical régulier du patient et l'attention de la famille. « Plus la prise en charge est tardive, plus le patient peut développer une épilepsie pharmaco-résistante qui est insensible aux traitements ». En l'absence de traitement les crises peuvent être plus fréquentes et aggravantes, lesquelles peuvent provoquer des chutes et ainsi des lésions traumatiques qui peuvent également générer des crises.

Selon un communiqué de l'Oms, dans les pays à faible revenu, les trois quarts des personnes épileptiques n'obtiennent pas le traitement dont elles ont besoin, ce qui augmente le risque de décès prématuré et condamne nombre d'entre elles à souffrir de stigmatisation, leur vie durant. « Le risque de décès prématuré est jusqu'à trois fois plus élevé chez les personnes épileptiques que dans la population générale.

La mortalité prématurée dans cette population est, en outre, nettement supérieure dans les pays à revenu faible ou intermédiaire par rapport aux pays à revenu élevé.

Cela tient sans doute au manque d'accès aux services de santé en cas de crises longues ou survenant à intervalles rapprochées sans rétablissement intermédiaire, et à des causes évitables comme les noyades, les traumatismes crâniens et les brûlures », note le communiqué.