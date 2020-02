Sénégal: Coronavirus - La propagation "bien contenue (ambassadeur)

Dakar — La propagation du coronavirus est désormais "bien contenue", a déclaré mardi à Dakar l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun, réaffirmant que son pays dispose des capacités requises pour vaincre cette épidémie.

"Au regard de la baisse de cas confirmés notée ces derniers jours, on peut dire que la propagation du nouveau coronavirus est bien contenue. Nous pouvons rassurer que la Chine a les capacités de vaincre l'épidémie", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de la Chine au Sénégal animait un point de presse pour parler de la stratégie du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pneumonie du nouveau coronavirus, déclaré fin décembre dans la province de Hubei.

Le diplomate est revenu sur les dernières statistiques liées à cette épidémie, précisant qu'à la date du 10 février (lundi), il y a eu quelque 1016 décès constatés, 42638 cas confirmés, 3986 cas guéris, pour un taux de mortalité de 2%.

"Depuis le déclenchement de l'épidémie du nouveau coronavirus, le gouvernement chinois y a attaché une grande importance, avec un sens élevé de responsabilité pour la santé de la population", a souligné Zhang Xun.

Il a indiqué, à cet effet, qu'une "commission élargie" avait été mise sur pied et un grand nombre de mesures globales et rigoureuses adoptées, à travers notamment une "accélération de la recherche scientifique et technique, la publication en temps réel des informations avec les partenaires et les organismes internationaux", entre autres.

L'ambassadeur de Chine au Sénégal, faisant référence aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), souligne que "la façon la plus sûre" de se prémunir de ce virus est de rester sur place en Chine.

Aussi a-t-il regretté des cas d'infections importés dans certains pays suite à des rapatriements effectués par des gouvernements.

Zhang Xun a dit saluer l'attitude "professionnelle" et "responsable" du gouvernement sénégalais qui a décidé de ne pas rapatrier ses citoyens résidant actuellement dans la province de Wuhan, considérée comme l'épicentre de l'épidémie.

Concernant les 13 étudiants sénégalais de Wuhan, il assure que les autorités chinoises, au niveau central comme local, "sont en contact permanent" avec l'ambassadeur du Sénégal à Beijing et "suivent de très près" leur situation.

"Certes, leurs activités sont relativement limitées par des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, et leur quotidien ne jouit pas de la même diversité qu'avant, mais tout cela sera bientôt de mauvais souvenirs", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a également invité à ne pas céder à la "panique" et à la "terreur" mais adopter "une posture rationnelle, professionnelle et scientifique face à l'épidémie".

Dans cette perspective, le diplomate chinois affirme que "la maladie n'a pas encore atteint la phase d'une pandémie", mais reste toujours une épidémie selon l'OMS.

"La maladie est évitable avec plus de propreté. Elle est aussi sensible aux rayons ultra-violets et à la forte chaleur qui peuvent la rendre inactive", a encore fait valoir Zhang Xun.