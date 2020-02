Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe en spectacle le 14 février à Brazzaville

Spectacle dédié à la journée de « Saint-Valentin », le 14 février, l'événement lancera également la tournée des spectacles de proximité de l'artiste Djoson Philosophe et son groupe super Nkolo mboka.

C'est un spectacle haut en couleur, au rythme de la rumba, salsa et samba, que réservent l'artiste et tout son groupe musical, super Nkolo mboka. « La journée du 14 février est prise en considération à Brazzaville et, de ce fait, nous souhaitons faire partager aux couples un savoureux moment romantique en musique. L'entrée pour deux est à 5 000 FCFA et le spectacle se tiendra à l'espace Two, à proximité du Cercle culturel Sony-Labou-Tansi, à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de la capitale », a indiqué l'artiste. D'après lui, ce spectacle live débutera par des titres cultes qui inviteront le public à danser en couple. Par la suite s'en suivra le show d'ambiance qui fera bouger librement tout le monde.

Aussi appelé El Caliente, Djoson Philosophe et son groupe Super Nkolo Mboka évoluent depuis quelques années dans un style résolument polychrome. C'est pour se détourner de la monotonie qui est en train d'asphyxier l'art et dans le but de rendre la musique congolaise visible de partout dans le monde que Djoson Philosophe et son orchestre ont décidé d'innover. C'est pour un style multicolore qu'ils ont opté, une sorte de mélange de la rumba congolaise à la samba brésilienne et la salsa cubaine à travers plusieurs genres et sonorités. Ce choix diversifié est le fruit de ses expériences dans les pays d'Afrique de l'Ouest et hispaniques.

A ce propos, l'artiste a intitulé son tout dernier album « Multicolor ». Celui-ci sera entièrement disponible en ligne et en version physique dans quelques semaines. Parmi les titres qui le composent, on compte : Hola hola, To bina, envoûtement, Rumba na piste, Efandza nteke, salsa del Congo, pêcheur mundele ... « Les titres sont en ligne depuis l'an dernier. Mais, faute d'engouement du public brazzavillois pour l'achat de la musique en version web, mon équipe et moi avons décidé de rendre disponible la version physique de l'album, uniquement en audio. Que le public soit patient pour certaines vidéos qui restent à réaliser », a souligné l'artiste.

Notons que Djoson Philosophe « the winner, o vencedor, el caliente » est un artiste musicien congolais, chanteur, auteur compositeur et chorégraphe. Il a débuté sa carrière dans un style folk moderne dénommé Swèdè Ibodo, avant de poursuivre par la rumba moderne. Adepte du métissage musical afro-américain et afro-européen, l'artiste a déjà participé à de nombreuses rencontres culturelles aussi bien au Congo qu'ailleurs et reçu plusieurs distinctions. « La musique n'a pas de langage, pas de couleurs et pas de races. A cet effet, je propose des chants en lingala, français, portugais et brésilien », a déclaré l'artiste congolais.