Congo-Brazzaville: Jeux du hasard - GI-Games Technologies entend soutenir le développement de la Cogelo

En séjour de travail au Congo, le président directeur général (PDG) de la société GI-Games technologies, RM Palani Yapan, a annoncé, le week-end dernier, le soutien de sa structure à la Congolaise de gestion de loterie (Cogelo),

Selon lui, l'objectif est de placer la Cogelo comme leader dans le domaine des jeux du hasard et d'argent au Congo, en lui offrant des technologies de pointe et de qualité. La société GI-Games technologies est spécialisée dans les domaines des jeux à caractère économique, notamment les paris sportifs version Winfoot+ et les jeux virtuels. Le séjour de son PDG au Congo devrait permettre de finaliser la mise en œuvre d'un projet de partenariat gagnant-gagnant entre GI-Games technologies et la Cogelo, axé sur l'organisation des paris sportifs à travers les jeux Winfoot+. Pendant sa visite, le PDG de GI-Games technologies et le directeur départemental de la Cogelo, Marcel Yoka, ont visité les différentes agences et salles de jeux PLR de Brazzaville. Ce qui a permis à RM Palani Yapan de se rendre compte des efforts de la Cogelo et de voir dans quelle mesure l'accompagner dans son développement.

Le PDG de GI-Games technologies s'est dit heureux d'être au Congo pour apporter de l'innovation et relever le défi. Pour ce faire, il est nécessaire pour lui d'amener une technologie de pointe à la Cogelo, à travers l'ouverture des agences et des shops de dernière génération où tous les différents jeux proposés seront disponibles. « Outre la loterie, nous avons le désir d'élargir le domaine d'investissement dans lequel nous pourrons nous lancer au Congo, notamment en ce qui concerne les secteurs dans lesquels notre société est performante. Il s'agit, entre autres, des mines, secteur bancaire, transfert d'argent, transport et bien d'autres », a-t-il signifié.

Le responsable de la Cogelo, Nestor Tchissambot Makosso, a pour sa part déclaré qu'à travers ce partenariat, ils vont développer le réseau des jeux et surtout avoir un chiffre d'affaires plus important. « S'il faut comparer nos chiffres par rapport à nos partenaires d'ailleurs, je crois que nous sommes parmi les derniers. Donc, nous allons bien travailler avec la présence de notre partenaire GI-Games. L'action sera mise sur le Winfoot+ et le loto interviendra dans quelques mois. Car nous allons d'abord développer le plus rapidement possible le virtuel, parce que nous en avons besoin pour faire notre chiffre d'affaires. Avec ce nouveau partenariat, je crois que les choses vont marcher », a-t-il renchéri.