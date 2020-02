Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: Les Léopards A' iront au mini-tournoi de Brazzaville sans N'Sengi-Biembe

Opéré en Europe, le sélectionneur des Léopards A' de la RDC ne s'assiéra pas sur le banc pour conduire son équipe contre les Lions indomptables A' du Cameroun au mini-tournoi de Brazzaville.

Les léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) prendront part à un mini-tournoi amical à Brazzaville, dans le cadre de préparation de la phase finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévue pour avril de cette année au Cameroun. Organisé par la Fédération congolaise de football (Fécofoot), ce mini-tournoi regroupe trois pays, notamment la RDC, le Cameroun et le pays hôte, le Congo Brazzaville. Et le 20 février, les Léopards s'opposeront aux Lions indomptables du Cameroun.

Mais l'on apprend que la sélection locale RD-congolaise sera privée de son sélectionneur, Christian N'sengi Biembe. Celui-ci a été opéré le 31 janvier dernier en Belgique et ne pourra donc pas tenir sa place sur le banc des Léopards A'. Ce sont donc ses deux adjoints, à savoir Christopher Oualembo et Guy Bukasa, qui vont coacher l'équipe au cours de ce tournoi à trois de l'autre côté du fleuve Congo. Après le match du 20 février contre le Cameroun, la RDC A' pourrait affronter le Congo Brazzaville le 22 février. Ces matchs de Brazzaville permettront au staff technique des Léopards locaux de se faire une idée plus profonde des joueurs.

Rappelons que ce tournoi se jouera après la première édition du Tournoi international de football de la RDC (Tifoco) organisé en janvier dernier à Kinshasa avec quatre équipes nationales A', la RDC pays hôte et vainqueur, le Congo Brazzaville, le Niger et le Burkina Faso. Comme le Tifoco, le mini-tournoi de Brazzaville rentre dans l'optique de la préparation du 6e Chan dont le tirage au sort aura lieu à la fin du mois de février. La RDC pourra ainsi connaître leurs adversaires du groupe. Vainqueur à deux reprises de cette compétition africaine de football réservée aux sélections nationales composées des joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs, la RDC a été absente à la cinquième édition en 2018, organisée et remportée par le Maroc, vainqueur en finale du Nigéria.