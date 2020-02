Congo-Brazzaville: Traite négrière - Arsène Francoeur Nganga poursuit ses recherches

Le chercheur congolais Arsène Francoeur Nganga, anthropologue et écrivain, est le premier africain qui bénéficie d'une résidence de recherche d'une année à la John Carter Brown Library qui fait partie de l'université éponyme aux États-Unis d'Amérique.

Membre du laboratoire d'histoire et d'anthropologie de l'Université Marien-Ngouabi et auteur de plusieurs travaux sur la traite négrière, le chercheur congolais Arsène Francoeur Nganga a bénéficié d'une bourse de résidence de recherche sur la traite négrière entre l'Afrique centrale et la Côte atlantique des États-Unis d'Amérique. Le programme de la bourse dénommé « Center for New world comparative studies felloship » sera effectué à la John Carter Brown Library, une des plus grandes bibliothèques des États-Unis d'Amérique qui fait partie de la Brown university. Elle est l'une des plus anciennes et prestigieuses universités des Etats-Unis à côté d'Harvard, Yale et quatre autres universités.

Cette université située à Providence, capitale de l'État du Rhode Island, a possédé le plus de navires négriers britanniques pour la traite négrière transatlantique. Ce sont des milliers de navires négriers qui sont partis de Newport, Bristol et Providence pour la traite des Noirs en Afrique entre le XVIII et le XIXème siècle. Parmi les professeurs et les anciens de cette université, il y a huit prix Nobel, dix lauréats de la médaille nationale des sciences des Etats-Unis d'Amérique. Il y a aussi, huit milliardaires, quatre secrétaires d'État, cinquante-quatre membres du congrès, dix-neuf gagnants du prix Pulitzer, des membres des familles royales, ainsi que des leaders et chefs de grandes entreprises internationales, parmi les anciens étudiants.

John Davison Rockfeller J.R, fils de Rockfeller, ancien homme le plus riche du monde et John F. Kennedy J.R, fils du président Kennedy, sont parmi les anciens étudiants de La Brown university.

Rappelons que le Congolais Arsène Francoeur Nganga est l'auteur du livre « La traite négrière sur la baie de Loango pour la colonie du Suriname », édité en septembre 2016 par CesbcPresses, Évry, France, dans la collection Monde vivant. Préfacé par le Pr François Lumwamu (ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Congo, décédé le 9 juillet 2019), cet ouvrage retrace la sombre période de la traite négrière. Pour lui, maintenant que l'émergence des États africains représente un enjeu capital, l'enseignement et la recherche, en réseaux concertés avec les afro-descendants des autres continents, sont une voie sûre d'ouverture sur d'autres horizons du développement de l'homme noir.

La Baie de Loango est une partie de la Côte atlantique africaine qui va du Cap Lopez au sud du Gabon à l'embouchure du Congo, ancienne façade maritime du Royaume de Loango, elle fut une côte particulière durant la période dite de la « traite négrière transatlantique ».

Qui est Arsène-Francoeur Nganga ?

Chercheur en histoire, anthropologie sociale et culturelle et en ethnomusicologie des Noirs des Amériques au Centre d'études stratégiques du bassin du Congo, Arsène-Francoeur Nganga est membre du Centre international de recherche et éducation sur la civilisation kongo. Il a collaboré au ministère de la Culture et des Arts du Congo Brazzaville à la rédaction de l'argumentaire pour l'inscription du site d'embarquement des esclaves de Loango au patrimoine mondial de l'Unesco. Arsène Francoeur Nganga est auteur de plusieurs articles de presse sur les Bantu dans les Caraïbes et aux Amériques.