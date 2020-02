Afrique: Karate - Le Maroc domine les championnats d'Afrique junior et senior 2020

Belle moisson de médailles pour le Maroc aux récents Championnats d'Afrique junior et senior de Karate. Tenues à Tanger, l'édition 2020 de la compéttiion a été une consécration pour le royaume chérifien.

Avec 37 médailles (15 or, 13 argent et 9 bronze), le Maroc domine le tableau des breloques. L'Egypte se classe deuxième avec 39 médailles dont seulement 11 en or, 19 en argent et 9 en bronze. le podium est complété par l'Algérie (9 or, 4 argent et 7 bronze).

Au pied du podium, un autre pays du nord du continent. La Tunisie avec ses 8 médailles (3 or et 5 en bronze). Le Sénégal complète el Top 5 avec 11 médailels dont 11 en bronze et 1 en or.

Dans l'ordre, le Congo, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Bénin et le Burkina Faso complète le Top 10. Tandis que le Nigeria, le Botswana, le Niger et le Cameroun s'en sortent avec au moins une médaille en bronze.