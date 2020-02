Maroc: Rencontre à Larache sur le programme intégré d'appui et de financement des entreprises

Une rencontre de communication s'est tenue, lundi à Larache, autour du programme intégré d'appui et de financement des entreprises "Intelaka", avec l'examen des moyens de sa mise en place au niveau provincial.

Présidée par le gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, cette rencontre s'est déroulée en présence des présidents, des membres des collectivités territoriales et des Chambres professionnelles, des institutions bancaires locales, ainsi que des chefs des services extérieurs.

S'exprimant à cette occasion, M. El Alamine a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, provinciaux et régionaux concernés par la mise en place du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, soulignant l'importance de relancer l'investissement, de stimuler l'économie, de créer des opportunités d'emploi et de promouvoir l'intégration socioéconomique des jeunes porteurs de projets, en particulier dans les zones rurales. Le programme vise à offrir une nouvelle génération de produits de garantie et de financement à destination des TPE, des jeunes porteurs de projets, du monde rural, du secteur informel et des entreprises exportatrices vers l'Afrique, a-t-il rappelé.

Les participants à la réunion, en particulier les représentants des institutions bancaires, ont exprimé leur plein engagement à œuvrer collectivement pour la mise en place du programme "Intelaka" au niveau de la province de Larache, mettant en avant les particularités de la nouvelle génération de produits de garantie et de financement dans le cadre de ce programme.

Il s'agit, ainsi, de trois produits, à savoir "Damane Intelak" (monde urbain), "Damane Intelak Al Moustatmir Al Qarawi" (monde rural) et "Start-TPE", qui est un produit de financement sous forme d'une avance remboursable après une franchise de 5 ans sans intérêt et sans exigence de sûretés, ont-ils mis en exergue. Le programme comprend des avantages importants, dont celui ayant trait au taux d'intérêt qui est historiquement bas et fixé à 2% en règle générale et à 1,75% dans le monde rural, ont-ils expliqué.