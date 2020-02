Sénégal: Rupture du ligament confirmée pour le gardien des lions - Deux à trois mois d'absence pour Alfred Gomis

Blessé lors de la réception de Nantes, le verdict est tombé hier, lundi 10 février, pour Alfred Gomis qui a passé son IRM. La rupture du ligament postérieur du genou droit est confirmée et le gardien de sénégalais de Dijon restera éloigné des terrains pendant deux ou trois mois.

Ce qui l'écarte d'emblée du match contre la Guinée-Bissau et contre le Congo Brazza pour le compte de la 5e et avant dernière journée des qualifications de la CAN 2021.

Alfred Gomis souffre d'une rupture du ligament postérieur du genou droit et ne passera pas par la case opération.

Le gardien international sénégalais sera absent au minimum deux mois et pourrait manquer avec Dijon au minimum neuf matches de Ligue. C'est ce qui ressort des examens complémentaires et l'Irm que le portier sénégalais de Dijon a effectué hier, lundi 1.

Touché au genou sur la première égalisation nantaise samedi dernier, le gardien dijonnais, Alfred Gomis, est resté sur la pelouse jusqu'à la fin de la première période, mais a dû se résoudre à quitter ses partenaires à la pause.

Le premier bilan du staff médical dijonnais n'était guère rassurant samedi soir, laissant craindre une rupture des ligaments croisés, finalement confirmée. Un coup dur pour les Dijonnais. Mais aussi pour la sélection du Sénégal.

Son indisponibilité entraîne de facto son forfait des prochains matchs du Sénégal, notamment la double confrontation avec la Guinée Bissau et ensuite contre le Congo Brazza pour le compte de la 5e et 6e journées des qualifications de la Can 2021.