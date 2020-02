Madagascar: Tourisme - La foire internationale maintenue

La foire internationale du tourisme se tiendra au mois de juin. Les acteurs du secteur rassurent sur le bon déroulement des préparatifs.

Optimisme malgré tout. L'expression résume la confiance des opérateurs touristiques face à la menace internationale. L'office nationale du tourisme incarnant la première entité en charge de ce secteur a tenu hier une conférence de presse au ministère du Tourisme, du Transport et de la Météorologie à Anosy en vue d'annoncer le maintien et la tenue de l'International Tourism Fair (ITM) qui est l'évènement annuel phare de ce domaine d'activité.

« Les mesures radicales sont pour le moment excluses. Nous avons agi et agirons en fonction de l'évolution de la situation par rapport au corona virus pour protéger nos frontières que ce soit par les mers ou par les airs. Comme annoncé dimanche, il n'y a plus d'autorisation d'entrer sur le territoire pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Pour ceux et celles qui désirent avoir une dérogation pour telle ou telle raison, les dossiers de ces personnes doivent obligatoirement être visés au niveau du ministère des Affaires étrangères pour validation. Autrement, on s'en tient à la décision précédente » rassure Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme, du Transport et de la Météorologie.

Ainsi, les prévisions de performances de l'ITM pour cette année sont encore maintenues avec un objectif d'affluence de dix-huit mille visiteurs contre quinze mille lors de l'édition 2019. Pour sa neuvième édition qui se tiendra au centre de Conférence Innternational d'Ivato du 18 au 21 Juin, la foire internationale reprend les mêmes principes de promotion du tourisme à travers les richesses et attraits culturelles et environnementaux de la grande île. Sans oublier le rôle de l'évènement comme étant une plateforme de rencontres entre les tours-opérateurs internationaux et les acteurs touristiques malgaches.

Nouveau marché

Ainsi, malgré les risques du contexte actuel en matière de santé sur le plan international, les organisateurs prévoient une progression conséquente des performances par rapport à l'année dernière. « En 2019, l'ITM a atteint son objectif d'accueillir quinze mille visiteurs et trois cents exposants.

Après cette réussite exceptionnelle, le défi sera cette année, d'une part, d'atteindre une croissance de 20% en termes de visiteurs, avec le concours de tous les acteurs majeurs du secteur touristique ; et d'autre part, de réunir sur un même lieu, davantage de professionnels nationaux et internationaux, pour continuer de faire rayonner la destination Madagascar à l'international » rassure Boda Narijao, président du conseil d'administration de l'office nationale du tourisme.

En outre, la tenue d'eductours dédiés à plus d'une centaine d'agences de voyages et tours opérateurs émanant des nouveaux marchés cibles que sont l'Inde, l'Afrique de l'Est et l'Europe de l'Est, sera une des grandes nouveautés de l'édition 2020 du salon ITM, organisé en partenariat avec le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. Ces professionnels iront découvrir le potentiel touristique du pays avant de rencontrer les opérateurs nationaux sur le salon, dans le cadre des rencontres B2B.