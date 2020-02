Algérie: CNMA - Une journée de sensibilisation à Tlemcen au profit des agrumiculteurs

Alger — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a organisé mardi dans le cadre de ses activités régionales une journée de sensibilisation et de vulgarisation sur l'importance des assurances agricoles dans la commune Hannaya (Tlemcen) au profit d'agrumiculteurs et de transformateurs de l'Ouest du pays, a indiqué un communiqué de la Caisse.

Placée sous le thème "L'importance des assurances agricoles et les services offerts par cette mutuelle", cette rencontre technique, qui s'est déroulée en présence du DG de la CNMA, Cherif Benhabiles, dans une exploitation agricole à vocation agrumicole d'une superficie globale de 500 hectares, a été l'occasion de mettre l'accent sur les avantages qu'offre la couverture assurantielle du patrimoine agrumicole, a ajouté la même source.

La CNMA propose des contrats d'assurance avantageux couvrant les risques inhérents aux activités des producteurs, des transformateurs et des stockeurs.

Dans ce nouveau mode d'accompagnement, la CNMA s'inscrit pleinement dans le rôle d'assureur-conseil de proximité rural auprès de ses sociétaires agrumicoles.

En marge de cet événement, la CNMA a offert des outils de travail pour les agrumiculteurs, soit des sécateurs et des pulvérisateurs nécessaires durant cette période d'activités culturales, démontrant qu'elle est un fidèle accompagnateur de ses adhérents et sociétaires présents lors de cette journée.

"Ces mesures d'accompagnement mis à la disposition des agrumiculteurs et offerts par la CNMA sont un moyen efficace pour gérer les risques liés aux activités agricoles permettant la maîtrise des techniques culturales, sachant que la mutualité agricole met à la disposition de ses assurés et sociétaires l'expérience de ses experts par des visites et des conseils périodiques pris en charge par la Caisse", a souligné le communiqué.

Lors de cette rencontre, la Caisse régionale de mutualité agricole de Tlemcen a signé une convention de partenariat avec le CWIF/Agrumicole de la wilaya de Tlemcen.

Assumant en outre un rôle d'interface actif faisant jonction entre producteurs et transformateurs, la CNMA compte poursuivre l'organisation des journées de sensibilisation et d'information au niveau de son réseau qui comprend à l'heure actuelle 67 Caisses régionales et 501 agences de proximité.

Durant l'exercice 2019, la CNMA a enregistré une évolution de 22 %, notamment pour les assurances contre les calamités agricoles, tandis que le règlement des sinistres a connu une cadence en augmentation. Des avances sur règlements ont été même accordées aux agriculteurs sinistrés durant cet exercice.