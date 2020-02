Madagascar: Fireflies - Light your dreams

Fireflies est une agence de production audiovisuelle et évènementielle créée en 2011 par Felana Rajaonarivelo.À cette époque, l'entreprise était une agence spécialisée en photographie portant le nom de sa fondatrice. Actuellement, l'agence compte huit collaborateurs.

«L'un de nos premiers objectifs vise à asseoir une marque, une touche propre qui s'affirme au fil des années maintenant dans le secteur du corporate sur chaque projet que nous entreprenons. Tout cela se basant sur la passion avant tout, puis le travail et la recherche continuelle du progrès et une rigueur presque acharnée dans le métier », confie Sandy Randrianasolo - Prod Junior.Fireflies apporte une solution tout en un ou à la carte à ses clients allant de la production audiovisuelle : dont la photographie, la production vidéo, la production audio et le Graphic design, ainsi que l'organisation évènementielle.

Femme entrepreneure

« Issue d'une famille d'artiste, la fibre artistique a toujours habité Felana Rajaonarivelo depuis sa tendre enfance. De fil en aiguille, le monde de l'art est devenu un univers qui la passionne. Pour ce faire elle a suivi des études en communication. C'est en approfondissant son cursus que s'est développé son intérêt pour l'audiovisuel, et plus particulièrement la photographie et la réalisation vidéo. Elle est une personne altruiste, sensible. Elle aime le partage. Je vois toujours chez elle ces deux facettes interdépendantes, l'artiste et la manager, qui lui donnent des qualités managériales louables », explique Yann Raz - Photographer/ Videographer/ Graphic designer.

Le débat du genre n'a même pas lieu d'être dans l'entrepreneuriat. La femme a bien des qualités qui dépassent celles de l'homme notamment dans la gestion et la capacité à diriger un team, de par sa nature altruiste. La femme n'a pas à prouver quoique ce soit par rapport à l'homme dans ce domaine et à toutes les capacités pour être de grandes entrepreneurs.

Fireflies partenaire de MTCM

L'équipe de Fireflies est persuadé que les porteurs de projets de MTCM sont talentueux authentiques. Le concours aide les candidats à rencontrer les bonnes personnes et à poursuivre leur lancée dans leur activité et leur choix.