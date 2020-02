Madagascar: Openflex - Le module RH & Paies

Openflex Madagascar SARL est une société œuvrant dans l'édition de logiciels, pour la gestion efficace de votre entreprise. Openflex est un logiciel sans abonnement, fonctionnant dans un cloud hébergé dans un datacenter certifié ISO2700.

Ce logiciel bénéficie d'une mise à jour à vie. Il comprend plus d'une vingtaine de modules qui touchent tous les aspects et facettes de votre entreprise : de la facturation aux recouvrements, de la gestion des stocks à la comptabilité, des ressources humaines à la production... Grâce à une application mobile téléchargeable gratuitement sur Google Play, chaque client a la possibilité de gérer son entreprise sur place ou même quand il est en déplacement.

Openlex propose aussi un service d'assistance chat live disponible 24h/24 7j/7. Plusieurs entreprises font déjà confiance à Openflex notamment G4S, Madagasikara Airways, La Landaise, Materauto, Madajob, Simafri, Bricodis, Holcim, Lafarge, Galana, Acces Banque, Egecom, Dreamin, Lewis Sarl, Ebene, Immobilier, RDJ...

Module RH & Paies

Les ressources humaines (RH) ont le rôle de gérer le bien le plus précieux d'une entreprise, à savoir son personnel. Grâce au module « RH & Paies » d'Openflex, en quelques clics il est possible de gérer efficacement les RH, du recrutement au STC (Solde de Tout Compte) en passant par les demandes et le suivi des congés. De cette manière, l'entreprise peut améliorer et rationaliser la gestion des activités de ses employés actuels et futurs. Rappelons que ce module respecte la législation locale.

Une fois installé et paramétré, l'utilisation du module « RH & Paies » est facilement maniable. Le module aide à la gestion du capital humain, notamment : l'édition des fiches de paie, les états de paie, la gestion des demandes de congés, la gestion des notes de frais, la gestion des salariés, la gestion des heures supplémentaires, la gestion des avances et prêts aux employés, la gestion des seuils d'imposition, les déclarations sociales assistées, le suivi des licenciements et de démissions, les structures et règles salariales, la gestion des contrats de travail...

Cette solution est à 589 000 ariary. « Padnakà association qui réalise des serviettes hygiéniques lavables à Madagascar utilise Openflex pour gérer sa relation client et la gestion de ses stocks. C'est un énorme gain de temps et de productivité. En plus on a un réel impact positif sur la planète car nous utilisons quasiment pas de papier. Chez ELAmad on utilise aussi Openflex une solution clé en main pour nos incubés qui ainsi gagnent beaucoup de temps. », explique Simon Gomis, CEO de ELAmad.

Les lauréats de MTCM bénéficieront des logiciels Openflex

Pour soutenir MTCM, Openflex offre à tous les incubés un accès à la solution Openflex. ELAmad en partenariat avec Openflex met à la disposition des incubés une salle pour les formations, le coworking, les réunions. En effet, le logiciel Openflex représente un atout considérable pour optimiser un système entrepreneurial avec vingt quatre modules, répondant aux besoins des entreprises en matière de planification et de gestion. Les lauréats pourront choisir les modules qui répondront à leurs besoins. L'organisation d'un projet, les dépenses et les recettes peuvent être absolument rentabilisés.Openflex soutient le dispositif MTCM parce que le dynamisme entrepreneurial contribue au développement de Madagascar.