Burkina Faso: Excellence dans les établissements scolaires - Les lauréats des Tableaux d'honneur 2019 connus

L'Association Burkina Impulsion a dévoilé, le samedi 8 février 2020 à Ouagadougou, au cours d'un dîner-gala, les lauréats de la 10e édition des Tableaux d'honneur (TH). Cette cérémonie a marqué également la célébration des dix ans d'existence des TH.

Les lauréats de la 10e édition des Tableaux d'honneur (TH) sont connus. Initié par l'Association Burkina Impulsion en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), les "champions" de l'émission télé-éducative, TH 2019, ont reçu des prix, le samedi 8 février 2020 au cours d'une soirée-gala à Ouagadougou. Sawadogo Judicaël du Lycée provincial de Kaya, a remporté le prix du meilleur parcours TH 2019.

Il a obtenu comme moyenne annuelle, 19,41 en classe de 6e ; 19,45 en 5e ; 19,53 en 4e ; 18,05 en 3e et 17,57 en classe de seconde C. Il est reparti avec une offre de bourse de 5 millions F CFA de l'Institut supérieur privé polytechnique (ISPP), partenaire des TH.

La plus jeune lauréate est Dao Fatoumata qui a décroché son certificat d'études primaires avec une moyenne de 9,5/10. Il y a également les heureuses, Kaboré Rihanata avec 18,77 de moyenne au BEPC, Zogona Sanata avec 16,50 au BEP et enfin Ouédraogo Farida avec 17,96 de moyenne au BAC.

Tous les lauréats ont reçu des partenaires de TH, des bourses d'études, des sommes d'argent, des attestations de reconnaissance et des gadgets.

Le promoteur des TH, Ben Moussa Bondané, a traduit sa reconnaissance à ses partenaires, car pour lui, ce concours est important pour le monde éducatif burkinabè. Selon lui, les dix ans des TH ne sont que du succès et de la satisfaction. « TH a eu en 2019, dix ans.

C'est un bilan déjà positif que nous plaçons sous le signe de la relance. En dix années donc, les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 200 étoiles ont été détectées.», s'est-il exprimé.

Le parrain des TH 2019, Alassane Bala Sakandé, a traduit sa reconnaissance au promoteur et à l'ensemble des partenaires tels que la Fondation Banque of Africa (BOA), le ministère en charge de l'éducation et la RTB pour la réussite de cette édition.

« Quand il s'agit d'excellence, l'Assemblée nationale est prête à accompagner et soutenir », a-t-il promis. A ses filleuls, le président, tout en exprimant sa fierté pour leurs performances, les a invités à plus d'ardeur et de détermination pour une excellente carrière.

Quant au ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, il a rappelé que le capital humain est le premier moteur de la croissance et du développement d'un pays.

C'est pourquoi, il a renouvelé sa gratitude à la communauté éducative, à l'Assemblée nationale, au promoteur et ses partenaires pour les efforts consentis dans l'éducation des enfants.

Le Président du conseil d'administration de la BOA, Lassiné Diawara, partenaire des TH, a annoncé que l'émission télé éducative sera désormais financée directement par sa structure.

La cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs de remettre un trophée collectif aux anciens ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur pour leur engagement continu pour la promotion de l'excellence. Certaines personnalités et institutions du pays ont également reçu des trophées de reconnaissance.