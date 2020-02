Ile Maurice: Appel à participation au National Drama Festival 2020

communiqué de presse

Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel organise le festival annuel d'art dramatique, National Drama Festival 2020, qui a pour but d'offrir une plate-forme au public, plus particulièrement aux jeunes, pour faire montre de leurs talents dans les arts du spectacle. Ce concours a également pour objectifs de promouvoir la diversité des langues et de permettre aux jeunes de s'impliquer davantage dans des activités extrascolaires, en sus de leurs efforts académiques.

Dix langues sont proposées dans le cadre du concours, à savoir l'ourdou ; l'anglais ; le marathi ; le télougou ; le français ; l'hindi ; le mandarin ; le tamoul ; le bhojpuri ; et le créole. Les dates limites d'enregistrement pour les différentes langues, ainsi que le formulaire de participation, sont disponibles sur le site web du ministère des Arts et du Patrimoine culturel à l'adresse suivante : http://culture.govmu.org.

En outre, les participants de différentes catégories aux niveaux primaire, secondaire et national bénéficieront d'une préparation mise en œuvre par les Arts Officers du ministère. Cette initiative devrait permettre aux participants de professionnaliser leurs talents et de les aider à explorer les différentes formes artistiques classiques et contemporaines, tout en évoquant des thèmes liés aux enjeux sociaux et individuels.

Il est aussi bon de faire ressortir que le ministère dispense également une formation en arts du spectacle qui met l'accent sur plusieurs volets tels que : l'éveil ; la relaxation ; l'expression corporelle ; la diction ; l'articulation ; l'improvisation ; le travail de texte ; la scénographie ; ainsi que l'administration, la gestion et l'organisation d'œuvres créatives.