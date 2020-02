Congo-Kinshasa: Haute Magistrature - Les nouveaux promus ont pris leurs fonctions

Nommés par ordonnances présidentielles rendues publiques, le vendredi 7 février 2020 sur la télévision nationale, les hauts magistrats promus par le Chef de l'Etat ont pris officiellement leurs fonctions hier mardi 11 février. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu dans tous les cabinets de hauts gradés de l'appareil judiciaire concernés par les nominations.

Au total, six hauts magistrats ont été nommés par le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui affiche sa détermination à imprimer le changement dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nul n'ignore le rôle majeur de la justice dans la consolidation de la démocratie, l'instauration de l'Etat de droit, le respect des lois et règlements par tous, la bonne gouvernance des affaires publiques, le respect des droits de l'homme, etc.

Ainsi, en marge desdites nominations, Jean Paul Mukolo Nkokesha remplace Flory Kabange Numbi au poste de Procureur Général près la Cour Constitutionnelle. De même, Octave Tela Ziele a pris ses fonctions de Procureur Général près le Conseil d'Etat ; le Général Joseph Mutombo Katalay comme premier président de la Haute Cour Militaire ; Dominique Thambwe wa Kaniki comme premier président de la Cour de Cassation ; le Lieutenant-général Mukuntu celles d'Auditeur Général près la Haute Cour Militaire; et enfin Victor Mumba Mukomo a pris ses fonctions de Procureur Général près la Cour de Cassation.

Il importe de noter que deux des six hauts magistrats promus ont été tout simplement confirmés dans leurs fonctions. Il s'agit du Général Joseph Mutombo Katalay et du Lieutenant-général Mukuntu, respectivement premier président de la Haute Cour Militaire et Auditeur Général près la même cour. Le premier avait remplacé le Général Nyembwe et le second le Général Ponde, il y a quelques années.

L'opinion espère voir les heureux promus travailler de sorte à redorer l'image de la justice congolaise très ternie. On attend surtout d'eux d'instaurer une véritable justice qui donnera satisfaction à tous, pauvres comme riches. Une justice qui ne sera plus rendue à la tête du client. Car, ils ont la lourde tâche de rendre effectif le changement prôné par le Président de la République et attendu avec impatience par l'ensemble du peuple congolais. Dom