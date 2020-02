Madagascar: Pétanque - Le CBT s'intéresse à une parcelle à Anosy

Un mois après la confirmation de son départ de l'enceinte de Mahamasina, le Club Bouliste de Tananarive (CBT) demeure toujours en stand by. En effet, il n'a pas encore trouvé de nouveau site pour l'instant.

« Éventuellement, on pourrait nous attribuer une parcelle de terrain au bord du lac Anosy, située en face du siège de la TVM. Et ce, à titre de terrain provisoire. On attend encore la confirmation de la part du ministère des Sports à ce propos », déclare-t-on de la part de la direction du club. Le contexte actuel pose un sérieux problème.

La saison fédérale va bientôt débuter, avec un premier tournoi ce weekend. Et donc, les joueurs manquent d'infrastructures, pour affûter leurs armes en vue du coup d'envoi de l'exercice 2020.Le CBT fait partie des nombreuses entités obligées de déménager. Et ce, en raison des travaux de rénovation de Mahamasina. Ces entités doivent bénéficier de mesures d'accompagnement, pour leur réinstallation.

Nouveau boulodrome

Tout dépend donc de la future décision des responsables étatiques. D'ici là, les boulistes restent dans l'expectative. Ils attendent l'éventuelle l'attribution officielle de cette parcelle, où de nombreux amateurs ont déjà l'habitude de jouer des parties non-officielles.

Celle-ci pourrait survenir dans les prochains jours. Et encore, les dirigeants du club affichent des velléités plus précises pour l'avenir. « Initialement, ça doit servir de site provisoire. Mais on aimerait s'y installer définitivement par la suite et y aménager notre nouveau boulodrome. Bien évidemment, il faudra réaliser plusieurs études préalables, afin d'évaluer si cette parcelle peut accueillir de telles infrastructures. Sachant qu'on prévoit d'y aménager un grand boulodrome aux normes internationales, capable d'accueillir de grands concours », conclut-on auprès du CBT.