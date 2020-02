Madagascar: « Tsikitsiky lava » - La bande de « Pazzapa 3 » réunie pour ses 15 ans

Une chanson interprétée à l'origine par le groupe Pumpkins, mais qu'une bande de jeunes a sublimée le temps d'une émission. « Tsikitsiky lava » réveille la nostalgie d'une époque pas si lointaine.

Fraternel et jovial, affichant avec nostalgie un temps où la télévision fédérait aussi bien les jeunes talents que le public avec passion et humilité autour d'une émission culte. C'est ainsi que s'affiche « Tsikitsiky lava », un cabaret-concert exceptionnel avec à l'affiche les finalistes de la 3ème édition de Pazzapa, 15 ans après. Rendez-vous est ainsi donné ce 28 février à partir de 19h à l'Hôtel de l'Avenue Analakely au 1er étage du Karibotel. Une nouvelle qui exalte et enchante tous les enfants des années 2000 depuis son annonce hier, les retrouvailles entre Tahiry, Haja, Hery, Stéphane, Nanah, Stan, Omega, Robbie, Nampoina et Dinah promettent ainsi d'en émouvoir plus d'un.

Un télé-crochet à succès, alors produite par la Radio-télévision Analamanga (RTA), Pazzapa était à cette époque au summum de son art, ayant contribué à l'émergence de plusieurs chanteurs qui s'illustraient réellement à travers leur amour pour la musique. S'étant forgé à leur manière un chemin et une carrière solide chacun de leur côté, nos dix artistes ne se sont décidément jamais perdu de vue. Le fait est que bien au-delà de la compétition, les valeurs inculquées par la RTA à cette époque favorisaient avant tout l'amitié et la camaraderie.

Une belle surprise

« C'est tellement émouvant de les retrouver maintenant, toujours aussi unis et solidaires. Hâte de les revoir au grand complet qui plus est », confie d'ailleurs Hiary Rapanoelina, alors coach de cette belle équipe de Pazzapa. Pour l'occasion donc, ils se plairont surtout à communier ensemble sur la scène de l'Hôtel de l'Avenue Analakely en chanson et en musique. Avec comme fer de lance de grand retour sur scène, ce titre qui a fait leur renommée qu'est « Tsikitsiky lava », Tahiry, Haja, Hery, Stéphane, Nanah, Stan, Omega, Robbie, Nampoina et Dinah afficheront à nouveau leur plus beau sourire.

Cette chanson du groupe Pumpkins emmené par Kelly Rajerison collait parfaitement à la jovialité et au dynamisme de ces chanteurs, des qualités qu'ils ont su retranscrire dans leur interprétation. Ce cabaret-concert aux allures d'une réunion d'anciens élèves, se découvre donc comme une charmante surprise de leur part pour tous ceux qui étaient et restent leurs fans depuis. Si pas-à-pas ils ont conquis le cœur du public, pas-à-pas ils ont aussi grandi,et mûri.