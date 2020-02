Madagascar: Prévision météorologique - Des températures anormalement élevées dans le Sud

Les parapluies sont ouverts non pas pour se protéger de la pluie mais pour se couvrir des rayons de soleil depuis le début de la semaine.

Ces derniers jours, la chaleur battait son plein à Antananarivo avec une température maximale avoisinant les 30° C depuis lundi. Selon le service de météorologie Madagascar, la première partie de cette semaine sera marquée par des températures anormalement élevées dans la partie Sud du pays, avec une valeur maximale tournant autour de 40° C.

Aucune pluie n'est prévue avant demain dans la ville d'Antananarivo, mais le soleil sera très présent comme à son habitude depuis le début de la semaine. Dans les régions du Sud, cette situation est plus extrême avec des pics de 40° C pour aujourd'hui. Les conseils des experts au sein du service de météorologie sont d'éviter les expositions directes aux rayonnements solaires et de s'hydrater régulièrement. Et si des signes anormaux se présentent, il ne faut pas hésiter à consulter le plus vite possible un médecin. Même chose pour les tananariviens, il vaudrait mieux se mettre à l'ombre afin d'éviter le coup de soleil. Toutefois, à partir du jeudi 13 février, la chaleur devrait se calmer avec une baisse progressive de la température pour la fin de la semaine. La raison de ceci serait une trace affaiblie du flux de la mousson dans le Nord. Ce flux ne se renforcera qu'à partir de jeudi pour gagner les autres régions. En chiffres, la température en milieu de cette semaine sera située entre 14° C et 27 °C pour la minimale, et entre 27° C et 39° C pour la température maximale.

Un temps estival est prévu revenir jeudi sur l'ensemble du pays. Les orages feront donc leur retour demain sur les hautes terres centrales et le littoral Est. Le cumul de pluies serait d'ailleurs significatif pour la fin de la semaine, toujours selon météo Madagascar. Toutefois, cela ne devrait pas faire l'objet d'une vigilance particulière d'après les experts. Les tananariviens quant à eux, s'attendent déjà à des montées d'eau dans certains quartiers dès qu'on évoque de fortes pluies dans la capitale. Ils se souviennent des troubles engendrées par les dernières pluies abondantes qui ont frappé la ville des Mille au mois de janvier. Enfin, il convient de noter que le temps restera orageux jusqu'à la semaine prochaine.