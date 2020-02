Madagascar: Barea - Hery, Hakim et Alexandre en possession de leur passeport

Alexandre Ramalingom renforcera la ligne offensive des Barea.

Et de trois. Officiellement, les trois nouveaux joueurs des Barea sont Malgaches. Le sélectionneur, Nicolas Dupuis a présenté les passeports des trois joueurs hier au Palais des Sports, lors d'une rencontre avec la presse. Il s'agit de Hakim Djamel Abdallah du FC Nantes, de Hery Bastien de Linfield FC en Ecosse et d'Alexandre Ramalingom du Royal Excelsior Virton, en Belgique. C'est le résultat d'un long processus et d'un travail lancé depuis la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte par le technicien français. Alexandre Ramalingom, l'attaquant âgé de 26 ans est le dernier arrivé au sein de la troupe.

Lui qui a été suivi de loin par Dupuis depuis trois ans. Le technicien français vient de confirmer officiellement l'arrivée des joueurs au sein de la sélection. « J'ai discuté avec le président de la République en Egypte quant au rajeunissement de l'équipe, je me suis occupé du recrutement des joueurs et il a facilité les procédures administratives. Ils ont été appelés au sein de l'équipe, mais, cela ne signifie pas qu'ils seront titulaires.

Ils sont comme les autres joueurs et devront montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Avec l'ossature de l'équipe, je suis très confiant pour les prochaines rencontres des Barea », a souligné Nicolas Dupuis. Les trois joueurs pourront déjà faire partie des sélectionnés lors de la double confrontation entre Madagascar et la Côte d'Ivoire prévue les 23 et le 31 mars prochains.