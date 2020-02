Madagascar: Flux financiers illicites - Favorables aux inégalités, selon les participants à l'AFRODAD

Les flux financiers illicites ont d'importants impacts négatifs sur le développement des pays riches en ressources naturelles, selon les participants de l'AFRODAD.

Les économies africaines riches en ressources naturelles sont facilement touchées par les inégalités générées par les flux financiers illicites. Il s'agit d'un problème de gouvernance, d'après les propos évoqués lors de l'Indaba Mining Alternative Mining. Lors de la Session sur les ressources extractives, dans le cadre du Forum et réseau africains sur la dette et Développement (AFRODAD), les délégués ont noté que les flux financiers illicites engendrent un drainage des ressources fiscales et une forte dépendance à l'aide extérieure, ce qui perpétue également les dettes et les inégalités.

Dans les pays riches en ressources minérales, cette inégalité est favorisée par la mauvaise gouvernance du pétrole, du gaz et des mines, tout au long des chaînes de valeurs, de l'exploration à la gestion des recettes. « La dépendance excessive aux pays disposant de progrès techniques plus avancés, et l'incapacité d'ajouter de la valeur aux ressources disponibles, limitent les marges de manœuvres politiques pour la diversification de l'économie et le développement durable. Cette situation sape davantage l'équité intergénérationnelle », ont-ils indiqué.

Gouvernance. Plusieurs pays d'Afrique ont déjà procédé à l'exploitation de leurs ressources naturelles, durant des décennies. Mais ces exploitations ne sont qu'une source de pouvoir et de richesses pour les élites dirigeantes et les multinationales qui entreprennent sur le continent. Les contrôles des revenus provenant des ressources minérales indiquent tragiquement, et à plusieurs reprises, que ces ressources ont alimenté les inégalités, les cycles de corruption, les conflits et la pauvreté, empêchant la stimulation de la croissance économique et du développement social.

En d'autres termes, ces ressources qui devraient être une bénédiction, sont devenues une malédiction pour les pays qui sont passés par cette évolution. Rangari Rai Chikova, analyste politique présent à l'AFRODAD a souligné que, la lutte contre les Flux financiers illicites est un problème de gouvernance. Il a exhorté les nations africaines à exiger avec fermeté la mise en place et l'opérationnalisation de systèmes qui obligent les entités multinationales de canaliser les fonds par des voies légales. Il a également martelé l'importance de la transparence et de la responsabilisation des acteurs concernés dans la gestion des industries extractives, qui doivent favoriser la croissance économique et le développement du pays concerné.