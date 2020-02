Soudan: Hamdouk reçoit une note de service des groupes de coordination des comités de résistance

Khartoum, 12 — Le Premier ministre, le Dr. Abdalla Hamdouk a reçu, mardi une note de revendications des groupes de coordination des comités de résistance de l'État de Khartoum, en présence du ministre des Affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omer Bashir Manis et le ministre fédéral Ministre du gouvernement, Dr. Yousif Al-Dhai.

Le mémorandum a été remis au Premier ministre lors d'un grand rassemblement, organisé par les comités de résistance à Khartoum pour exiger la correction du chemin de la révolution et l'engagement envers le document constitutionnel.

Le mémorandum a affirmé l'importance d'achever les structures du gouvernement civil et d'accorder la plus grande préoccupation à la question des martyrs de la glorieuse révolution de décembre, en écoutant leurs familles et en considérant leurs points de vue et leurs demandes en tant que parties prenantes initiale, en plus d'accélérer la solution à la grave crise des conditions de vie et de mettre fin à la contrebande de biens stratégiques grâce à des plans et des mécanismes clairs.

Le mémorandum a prévoit également la nécessité de parvenir à une paix juste et globale en s'attaquant aux causes profondes du problème, impliquant tous les mouvements de lutte armée et les véritables parties prenantes aux négociations de paix à Juba, travaillant à achever les structures du pouvoir de transition, nommant des Walis civils, et d'accélérer la réforme des institutions de l'État en supprimant la responsabilisation des institutions, en particulier les institutions judiciaires et juridiques et le ministère public, en mettant en œuvre l'objectif de la révolution de la justice, la nécessité de réformer les organes de l'État d'une manière qui reflète leur indépendance, nationalisme et répartition équitable des opportunités en leur sein sans préjudice des conditions d'éligibilité et de compétence.

La note a confirmé la nécessité de se préoccuper de la question des personnes disparues et d'accélérer la formation de l'Assemblée législative dans le cadre de la mise en œuvre du document constitutionnel.Les groupes de coordination des comités de résistance ont renouvelé leur engagement envers le peuple soudanais de protéger la révolution de décembre contre quiconque veut l'enlever ou faire du commerce.