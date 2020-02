Soudan: Le procureur général rencontre la délégation de Human Rights Watch

Khartoum, 12 — Le procureur général, Maulana Taj Al-Sir Ali Al-Hibir a reçu, mardi la délégation de l'organisation Human Rights Watch soucieuse de surveiller les violations des droits humains.

Au cours de la réunion, Mawlana Taj Al-Sir a expliqué à la délégation les changements intervenus dans le pays, les comités formés par le parquet public et ses compétences, les crimes enquêtés et la dépendance du comité national pour enquêter sur les violations survenues lors de la dissolution du sit-in et les mesures prises par le parquet public pour protéger les témoins, les familles des victimes et les membres des forces régulières qu'ont l'envie de témoigner.

La réunion a également abordé la question des immunités accordées par les lois et leur impact sur le progrès de la justice et des actions en justice face aux auteurs, et la position du Soudan sur la Cour pénale internationale et le transfert de l'ancien président du régime, et la situation des détenus de ses dirigeants.

Pour sa part, le procureur général a remercié l'organisation internationale et les efforts estimés qu'elle a déployés pour surveiller les droits de l'homme dans tous les pays du monde et en Afrique pour l'existence de l'affaire et sa souveraineté que le pays traverse une phase de transition d'une manière très précise et sensible et qu'il y a des difficultés face à la scène.

En ce qui concerne la position du Soudan sur la Cour pénale internationale et la remise d'Al-Bashir, le procureur général a déclaré que cela dépendait de trois éléments, la position de négociation à Juba et ses résultats, la réforme juridique et la consultation de la composante locale en tête les familles des victimes.Pour sa part, le chef de la délégation a apprécié le grand changement qu'a eu lieu dans le pays et le grand rôle joué par le parquet public, confirmant que l'organisation est prête à fournir le soutien nécessaire pour que le parquet joue pleinement son rôle.