Cote d'Ivoire: Les transporteurs de la région de Gbêkê ont reçu des véhicules

Dans le cadre du renouvellement du parc automobile des transporteurs de Côte d'Ivoire, ceux de la région de Gbêkê ont reçu plusieurs dizaines de véhicules d'une valeur marchande de près 3 milliards de FCfa.

Ces véhicules ont été remis aux bénéficiaires, samedi dernier, par Amadou Koné, ministre des Transports, au cours d'une cérémonie solennelle qui a eu pour cadre, la cour de la préfecture rénovée de la région de Gbêkê.

Il avait à ses côtés, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, représentant, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État.

Dans son intervention, Dr Mohamed Kouyaté, directeur général du Fdtr (Fonds du développement des transports routiers) a tenu à préciser que ce programme comprend des véhicules camions bennes de 25 tonnes, des camions appelés généralement des Kia de 6 tonnes, des cars de transport de voyageurs de 41 places et de 26 places.

Lors de sa prise de parole, Amadou Koné a demandé expressément au ministre Jean-Claude Kouassi de traduire au Président de la République, Alassane Ouattara, les remerciements des populations pour tout ce qu'il fait pour la région de Gbêkê et singulièrement Bouaké.

Pour le ministre des Transports, convaincu du fait que le Président de la République sait que les principales activités des populations de Bouaké sont le commerce et le transport, il est venu, a-t-il dit, lancer les travaux de reconstruction du grand marché le 22 décembre dernier avec son homologue français, Emmanuel Macron.

« Nous nous retrouvons donc ici cet après-midi, pour entamer le second volet du dynamisme de notre région qui est le secteur des transports », s'est-il réjoui. Non sans préciser que les véhicules qui sont exposés ont été acquis par l'État à travers le Fdtr.

Aussi, a-t-il prié, son collègue des Mines et de la Géologie, de transmettre au Premier ministre et au gouvernement les efforts qui sont faits et qui sont salués par l'ensemble des transporteurs.

Le ministre des Transports, s'est particulièrement réjoui de ce que ce renouvellement de véhicules des transporteurs va permettre aux populations de se déplacer dans de meilleures conditions.

« Malheureusement, nos parents souffrent et perdent la vie dans les véhicules de transport », a-t-il déploré.

Non sans préciser que l'année dernière, ce sont plus de 1500 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en Côte d'Ivoire. « Ce que nous faisons, c'est pour permettre de mieux transporter nos populations et ainsi de préserver des vies », a-t-il assuré.

Face à tous ces efforts déployés par l'État, Ibrahim Diaby, directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire (Hcpetr-Ci), a demandé aux transporteurs de sortir de l'informel et de s'inscrire dans le formel.

Pour sa part, Habib Coulibaly, porte-parole des transporteurs, n'a eu que des mots de reconnaissance et de remerciement à l'endroit du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des Transports.