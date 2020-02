Angola: La Communication sociale se réunit en conseil consultatif

Luanda — Le ministère de la Communication sociale (MCS) tient son XIVe Conseil consultatif à partir de ce mercredi à Icolo et Bengo (Catete).

L'événement, qui évaluera la performance du secteur, se déroule sous le thème «La communication sociale au service de la citoyenneté et de la démocratie».La rencontre compte sur la participation des responsables des organes, des cadres du secteur, des attachés de presse, entre autres invités.

L'ordre du jour comprend plusieurs thèmes, notamment la communication institutionnelle, le programme de gouvernance dans le domaine de la communication, la réforme institutionnelle et législative.Les questions liées à la restructuration et à la modernisation des instituts et des entreprises publiques du secteur et à l'expansion et à la réception des signaux de radio, de télévision et de migration numérique seront également abordées.

Le Conseil consultatif intervient à un moment où les autorités angolaises s'emploient à affirmer une presse de plus en plus libre et pluraliste en Angola. Parmi les priorités du ministère figure la création d'un Centre de recherche en communication sociale, pour réaliser des études sur les phénomènes liés au secteur dans le pays.De même, l'intention est de restructurer et de moderniser les médias publics, ainsi que d'améliorer les conditions sociales et de travail des journalistes, en plus d'un programme de formation continue pour le personnel.

La révision du paquet législatif, qui comprend la loi sur la presse, la loi sur l'exercice de l'activité télévisuelle, la loi sur l'exercice de l'activité de radiodiffusion, la loi générale sur la publicité et la loi sur le statut du journaliste, fait également partie des priorités.Cette révision vise essentiellement à adapter le paquet législatif du secteur aux circonstances actuelles.