Angola: Plus de 300 mégawatts d'énergie solaire seront installés en Angola

Addis — Plus de 300 mégawatts d'énergie solaire seront installés dans différentes régions d'Angola, au courant de l'année 2020.Selon le ministre de l'Energie et des Eaux, des panneaux solaires seront installés dans les villes de Benguela, de Luena, de Saurimo, de Dundo et de Bailundo (province de Huambo).

Le montant d'investissement prévu est d'environ 500 millions de USD, et ce projet pourrait être mis en œuvre dans deux ans, a précisé mardi, à Addis-Abeba, João Baptista Borges, qui a participé au Forum d'affaires en Afrique, en marge du 33ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Afrique.

Le ministre a fait savoir que, ces dernières années, la matrice énergétique en Angola était passée de 40 pourcent vers 60 pourcent d'énergie non polluante et renouvelable.Ce fait prouve que le pays tient à réaliser cette transition énergétique, soit réduire la production d'énergie produite à base des combustibles fossiles, a-t-il expliqué.

João Baptista Borges a dit que son ministère travaillait avec des partenaires dans la promotion des projets d'énergie renouvelable, afin de la répandre aux régions les plus reculées du pays et éloignées de la zone littorale où l'énergie électrique est très rare.

Enfin, quant au forum, a-t-il expliqué, il visait à définir des limites de manière à ce que les pays africains puissent disposer des instruments qui leur permettent de financer des projets d'énergies renouvelables, par l'utilisation du soleil qu'est la plus grande ressource énergétique que l'Afrique dispose.Le soleil est une énergie non polluante et renouvelable, dont les coûts sont de plus en plus moindres, a-t-il souligné.