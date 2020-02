Gabon: Le succès de " Petit Mayombo " suscite quelques réactions inconvenantes

En France depuis plusieurs jours, sur l'invitation du célèbre chanteur RN&B Franco-Congolais " Hiro ", pour participer à son concert à l'Olympia " Le Petit Mayombo " déchaîne un certain enthousiasme chez les Français. Cependant, le succès que connaît ce célèbre youtubeur gabonais, fait naître une certaine antipathie chez certains compatriotes. << Qu'a-t-il fait pour avoir un tel succès ? >>, l'une des questions qui taraude les esprits de certains.

Le succès hexagonal que rencontre " le petit Mayombo " depuis quelques temps, ne fait pas que des émus. Si certains ne cessent de le féliciter, d'autres se demandent comment cet homme de petite taille ( 1m 10 ) à fait pour s'élever aussi haut. Cette réflexion n'est pas saine. Elle est imbibée des supputations malsaines et sataniques.

" Le Petit Mayombo ", ce natif de Lebamba ne serait pas drôle. Le jeune homme (26 ans) que nous avons découvert sur la toile par des vidéos virales en 2014 n'aurait aucun talent. Il devrait son succès grandissant, en France, à sa petite taille. Une façon pour eux de minimiser les prouesses que réalise le penseur des concepts " l'erreur -l'erreur " et " les retombées ". Ces détracteurs pensent que le public et les managers Français le considèrent comme une marionnette. Pire, le jeune homme aurait plongé dans des pratiques fétichistes pour charmer toutes les personnes qui l'apprécient aujourd'hui.

Ces réflexions sont balayées d'un revers de la main par plus d'une personnalité. On a récemment vu Jo Dioumy Moubassango et bien d'autres s'étonner de lire de telles insanités sur la toile. Avec tous que nous lisons et entendons çà et là depuis quelques jours, on peut valider sans hésitation l'expression française qui dit, je cite : << Nul n'est prophète en son pays >>