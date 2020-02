Congo-Kinshasa: Nord Kivu - Une centaine de policiers sénégalais décorés de la médaille des Nations Unies

communiqué de presse

Une centaine de policiers du contingent de la police sénégalaise au sein de la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUSCO), ont été décorés de la médaille des Nations Unies le 12 février 2020 à Goma, au Nord -Kivu. Onze autres éléments de la Police des Nations Unies (UNPOL) originaires de l'Ukraine, de la Suisse, du Népal, du Cameroun, du Nigeria, de l'Inde et du Niger ont également reçu des médailles.

Cette décoration qui intervient après une année de service, symbolise la reconnaissance de la mission de la contribution de ces femmes et de ces hommes à la stabilisation de la République Démocratique du Congo (RDC).

Déployé depuis le 17 avril 2019, le treizième contingent d'unité constitué du Sénégal (SENFPU1) se compose de 135 gendarmes dont 12 femmes.

La cérémonie a été présidée par le Chef de la Composante Police de la MONUSCO, le général Abdounasir Awale. Il a encouragé les récipiendaires à continuer à hisser au plus haut niveau l'étendard des Nations Unies.

Dans son discours bilan de ses troupes, le commandant de la SENFPU1, le lieutenant-colonel Ibrahima Ngom a rappelé que cette unité a opéré sur le théâtre des opérations, dans un contexte très tendu, marqué par des manifestations très hostiles à la MONUSCO dans tous les secteurs. Il a ajouté qu'avec ses 2258 patrouilles effectuées dans tous les points de son secteur de compétence, l'unité a assuré la présence de la mission et a ainsi rassuré les populations marquées par un sentiment d'insécurité.

En matière de protection des civils, le contingent de la police sénégalaise a organisé des journées « portes ouvertes » et a effectué plusieurs dons en habits et divers matériels essentiellement à l'orphelinat « JERICHO fondation » et aux autres nécessiteux.

En conclusion, le lieutenant- colonel Ngom est revenu largement sur la bonne coopération avec la Police Nationale Congolaise (PNC), matérialisée notamment par les entrainements de plus de 597 éléments de la PNC avec la Police sénégalaise, suivant un programme de renforcement de compétence et d'échange de bonnes pratiques sur le maintien de l'ordre en particulier et l'ordre public en général.