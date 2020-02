Sénégal: Antonio Guterres loue le "pouvoir durable de la radio"

Dakar — Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, souligne le "pouvoir durable de la radio, qui contribue à la promotion de la diversité et à l'édification d'un monde plus pacifique et plus solidaire", dans un message rendu public, mercredi, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la radio.

"En cette Journée mondiale de la radio, rendons hommage au pouvoir durable de la radio, qui contribue à la promotion de la diversité et à l'édification d'un monde plus pacifique et plus solidaire", écrit-il.

"La radio a un pouvoir rassembleur. Alors que les médias évoluent rapidement, la radio conserve une place particulière dans chaque communauté, puisqu'il s'agit d'une source accessible de nouvelles et d'informations vitales", note le patron de l'ONU.

Il note que la radio "est aussi une source d'innovation. C'est là qu'ont été introduits les échanges avec le public et les contenus générés par les utilisateurs, des dizaines d'années avant qu'ils ne deviennent courants."

"La radio, de par ses formats, ses langues et les professionnels qui y travaillent, est un merveilleux exemple de diversité", ce qui constitue "un message important au monde entier".

La radio a aussi "un rôle clef à jouer en tant que source d'information et d'inspiration", dans un contexte marqué par les efforts déployés par les différents pays pour atteindre les objectifs de développement durable et la lutte contre la crise climatique".