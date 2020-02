Tunisie: Volley-ball | Championnat national (19e journée) Saydia-EST - ça promet !

Ce classique retient l'attention dans une journée qui favorise les mieux classés.Nous sommes à l'approche de la fin de la phase initiale du championnat national. Les derniers secrets seront dévoilés au soir du 22 de ce mois.

Les équipes continuent à mettre les bouchées doubles pour terminer avec le meilleur classement possible et bénéficier des points de bonus.On enchaînera ce soir avec la 19e journée. Les trois grosses cylindrées n'auront, en principe, rien à craindre. Mieux armées et toujours galvanisées par la victoire.En effet, l'Espérance de Tunis demeure capable de défendre son leadership à Sidi Bou Saïd, mais doit se méfier de cette Saydia en plein régime et qui compte six victoires consécutives. Ce classique sera sans doute agréable à suivre.

Favorable au CSS et à l'ESS

Le Club Sfaxien ne fera pas de détails à Hammam-Lif. Le déséquilibre des forces est nettement flagrant. L'objectif du CSS est de guetter le moindre faux pas du leader pour éventuellement s'emparer du fauteuil.L'Etoile du Sahel paraît beaucoup plus forte que son adversaire du jour et pourrait passer sans encombre le cap de Kélibia.Le reste des rencontres pourrait tourner à l'avantage des locaux plus affûtés et décidés de rebondir.

Le moment est venu, peut-être, pour l'ASMarsa de mettre fin à sa série noire en accueillant l'AS Télécom de Sfax qui alterne le bon et le moins bon et n'arrive pas à quitter la neuvième place.La Mouloudia de Bousalem ne cherche qu'à conserver sa place en tête des équipes concernées par le maintien pour bénéficier des deux points de bonus.Ce soir, l'avantage du terrain et le soutien du public pourraient contribuer à la victoire des Mouloudiens.Enfin, l'USTSfax aura l'opportunité de rectifier le tir en offrant l'hospitalité à la modeste formation de Haouaria.